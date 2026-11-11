Levantarán encuesta que evalúa la salud, nutrición y condiciones de vida de los hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 24,800 hogares hondureños serán visitados durante seis meses como parte de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endesa) que realizarán el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Secretaría de Salud (Sesal). La encuesta busca actualizar los indicadores sobre las condiciones de salud, nutrición, educación y bienestar de la población. Se desarrollará en los 18 departamentos del país y permitirá recopilar información sobre la situación de las familias hondureñas, especialmente de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, así como de otros grupos en condición de vulnerabilidad. Entre los aspectos que serán evaluados figuran la salud materno-infantil, la nutrición, el desarrollo infantil, la planificación familiar, la salud del hombre, el acceso al agua potable, el saneamiento y las condiciones de vida de los hogares.

Una de las novedades de esta edición será la evaluación antropométrica de niños menores de cinco años, mediante la medición de su peso y talla, con el propósito de obtener información actualizada sobre su estado nutricional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También se realizarán pruebas microbiológicas para determinar la calidad del agua que consumen las familias y se incorporará la identificación de personas con discapacidad. Además, la operación estadística contempla módulos específicos para niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, mujeres de hasta 49 años y hombres de hasta 59 años, lo que permitirá ampliar la información sobre las condiciones de vida y las necesidades de estos sectores. Los resultados servirán para identificar las principales necesidades de la población y orientar la planificación de los servicios públicos, particularmente en el área de salud. Rony Pacheco, director ejecutivo del INE, destacó que la encuesta permitirá conocer la realidad de las familias hondureñas y contar con información para determinar dónde se requiere mayor inversión social. La información también contribuirá a medir los avances de Honduras en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los compromisos nacionales e internacionales relacionados con los derechos sociales.