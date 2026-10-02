Monto de remesas que hondureños envían sube de $451.80 a $510.30 al mes

Tegucigalpa, Honduras.- El monto promedio mensual que los hondureños envían en concepto de remesas familiares al país denotó un incremento en los últimos 12 meses.

Así lo revela el "Informe Encuesta Semestral de Remesas Familiares Agosto 2026" que publica el Banco Central de Honduras (BCH). Entre los hallazgos más importantes del estudio es que el monto transferido alcanzó 510.30 dólares al mes, superior que los $451.80 registrados en el informe de agosto 2025.

Agrega que los hombres remiten en promedio 655.10 dólares al mes, en promedio, en tanto las mujeres transfieren $388.70. Esos valores son mejores que los reportados en el informe de agosto del año pasado: los hombres enviaban 581.5 dólares mensuales, en promedio, mientras que las mujeres $337.90.

Entre los motivos mencionados por las personas que aumentaron sus envíos en 2026, sobresalen, el mayor costo de vida de sus beneficiarios y envíos de ahorros por precaución debido al endurecimiento de las políticas migratorias, según el documento.

En tanto, los compatriotas que disminuyeron el envío de remesas señalaron como causa principal el mayor costo de vida en el estado/provincia donde reside y consecuentemente la baja de sus ingresos.

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Otro dato relevante de la encuesta de agosto 2026 es que de los entrevistados que afirmaron enviar remesas en 2026, el 71.2% manifestó que manda la misma cantidad del año anterior.

Por su parte, el 13.3% expresó que aumentó los montos enviados durante el año, mientras que el 12.7% manifestaron que disminuyeron la cantidad de las remesas.

Otro hallazgo a destacar es que el ingreso promedio mensual reportado por los hombres encuestados fue de 4,889.10 dólares, superior a los $3,045.80 de las mujeres.

Los hondureños en Estados Unidos perciben ingresos de 4,000 dólares mensuales, en promedio, más del doble que lo que ganan en España (cerca de $1,800).

"Aunque el gasto es mayor en Estados Unidos, su peso sobre el ingreso es menor, representando una mayor oportunidad de ahorro", subraya el informe.

De acuerdo con el reporte semanal del Banco Central de Honduras, el ingreso de remesas ascendió a 9,598.2 millones de dólares al 17 de septiembre de 2026, con un incremento interanual de $983.7 millones respecto a igual periodo de 2025 ($8,614.5 millones), que en porcentajes representa 11.41 puntos.