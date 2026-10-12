Mora quirúrgica del Hospital Escuela aumentó 26% en 2026: Estamos a medio vapor

Tegucigalpa, Honduras.- Durante meses, Sandra Munguía —se cambió el nombre para proteger su identidad— esperó una cirugía por los fuertes dolores que le provocaban los miomas. La intervención estaba prevista desde finales de septiembre de 2025, pero fue reprogramada varias veces porque, según explicó, en el Hospital Escuela se daba prioridad a pacientes que requerían atención más urgente.

Finalmente, el 17 de febrero de 2026 fue sometida a una intervención quirúrgica para tratar los miomas, tumores benignos que se desarrollan en el útero. Cinco días después recibió el alta, pero regresó al hospital 10 días más tarde porque la herida no cicatrizaba y expulsaba un líquido transparente con tonalidad amarillenta. Los médicos le información que debían ser ingresados ​​nuevamente a emergencias. "Me dijeron que tenía que quedarme porque algo no estaba bien en mi cuerpo. Yo no supe cómo reaccionar, solo pedí que informaran a mi familia y me encomendé a Dios", recordó en diálogo con EL HERALDO Plus. De acuerdo con la explicación que recibió, había desarrollado una infección bacteriana relacionada con una lesión accidental durante la primera intervención. La complicación obligó a una segunda cirugía, en la que le retiraron la matriz y los ovarios. “Recuerdo que yo sentía que metían manos y hacían movimientos de licuadora, fue una sensación horrible porque no me durmieron completamente”, relató. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La segunda intervención le dejó una herida mucho más extensa, que atraviesa buena parte de su abdomen. La recuperación se prolongó durante meses, pero aún así fue menos tiempo que el que esperó para ser intervenida.

Sandra Munguía no es la única que ha tenido que esperar meses en el principal centro de asistencia pública del país por una cirugía. Al cierre de agosto de 2026, la mora quirúrgica en el Hospital Escuela acumulaba 1,843 pacientes. Se trata de personas que llevaban más de 90 días esperando una intervención, plazo a partir del cual el hospital las considera en mora quirúrgica. La cifra representa un aumento de 26% respecto a agosto de 2025, cuando habían 1,464 pacientes. Se trata de 379 personas más esperando una intervención fuera del plazo establecido.

Registros

Los datos fueron proporcionados por el Hospital Escuela mediante la solicitud de información SOL-SSSS-3240-2026. EL HERALDO Plus comparó los registros de enero a agosto de 2025 con los del mismo período de 2026.

La lista de espera quirúrgica reúne a los pacientes que tienen pendiente una operación. Dentro de ella están tanto quienes todavía no han superado los 90 días de espera como quienes ya están en mora quirúrgica. Los registros facilitados por el Hospital Escuela detallan que en agosto de 2025 había 2,029 personas esperando una intervención; un año después, la cifra subió a 2,733 . Es decir, había 704 pacientes más esperando una cirugía que un año antes. De los 2,733 pacientes que estaban en espera en agosto de 2026, 1,843 ya estaban en mora quirúrgica. Otros 462 llevaban entre 61 y 90 días esperando, por lo que todavía no habían superado el plazo establecido para ser considerados en mora. Para reducir esta cifra, el Hospital Escuela anunció a inicios de agosto que en octubre habilitaría seis nuevas salas de cirugía; el problema es que se necesitan al menos 200 intervenciones diarias para lograrlo, advirtió la exministra de Salud, Elsa Palou, en diálogo con medios de comunicación el pasado 13 de agosto.

Afirmó que para reducir la mora quirúrgica es necesario aplicar varias estrategias, como realizar intervenciones en la tarde y noche para duplicar los procedimientos diarios. Además, habló de habilitar quirófanos específicamente para atender emergencias, porque “usted puede operar las dos cosas simultáneamente: la cirugía de emergencia en las salas de emergencia y las cirugías selectivas en los quirófanos”.

La mora aumentó durante todo el período

El aumento de la mora quirúrgica no fue un fenómeno puntual de agosto. Durante cada uno de los primeros ocho meses de 2026, el Hospital Escuela registró más pacientes en mora que en el mismo mes de 2025. La tendencia se mantuvo sin excepción entre enero y agosto.

Los datos analizados por EL HERALDO Plus evidencian que especialidades como Urología concentraban la mayor cantidad de pacientes pendientes de una intervención. Hasta agosto de 2026 se contabilizaban 958 personas esperando una cirugía, pero 871 ya estaban en mora quirúrgica. Otorrinolaringología, por su parte, tenía 342 pacientes en espera y 289 en mora; cirugía plástica y reconstructiva 203 en espera y 179 en mora; cirugía vascular, 197 y 189, respectivamente.

De acuerdo con las autoridades del centro asistencial, estas cifras, en parte, se agudizaron por las asambleas informativas del personal médico iniciadas en septiembre de este año. Durante los primeros tres días del paro de labores, el Hospital Escuela reportó entre 25 y 30 cirugías diarias menos. En ese período, la actividad quirúrgica se redujo respecto al ritmo habitual del hospital, que en agosto promedió alrededor de 61 procedimientos diarios. De acuerdo con Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, las asambleas médicas han afectado distintas áreas del hospital. Hasta antes de la Semana Morazánica, unas 12,000 citas de consulta externa habían sido afectadas y la cifra podía alcanzar las 15,000. Actualmente, la consulta externa de pediatría funciona con normalidad, mientras la atención de adultos opera al 60%.

“Estamos a medio vapor con las cirugías. El cuerpo médico debería tener una cierta altura en una negociación con respecto a no prolongar el tiempo de espera para los pacientes. Mientras ellos mantengan esa postura, la atención médica estará en problemas”, dijo el director. El comportamiento de estas especialidades ocurre en medio de la presión que generan las emergencias sobre los quirófanos del Hospital Escuela. Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial, explicó que los accidentes de tránsito, principalmente los que involucran motociclistas, generan pacientes con lesiones graves que requieren atención inmediata y con frecuencia deben ser intervenidos por ortopedia y cirugía plástica. “Los accidentes de tránsito, principalmente los que involucran motociclistas, generan pacientes con lesiones graves que requieren intervención inmediata y que con frecuencia necesitan procedimientos de ortopedia y cirugía plástica. Por lo tanto, estos casos desplazan cirugías electivas y obligan a reprogramar intervenciones que ya estaban programadas”, explicó.

Esto permite entender por qué ortopedia y cirugía plástica pueden atender numerosos casos sin concentrar la mayor mora: los pacientes que llegan con lesiones graves reciben prioridad, mientras otras cirugías programadas pueden ser desplazadas. Los registros de 2026 también permiten identificar qué procedimientos concentran la mayor cantidad de pacientes pendientes. Urología reúne las mayores listas, seguida por otorrinolaringología, cirugía vascular y otras especialidades.

En urología predominan la resección transuretral de próstata (RTUP) y la prostatectomía; en otorrinolaringología, las intervenciones de amígdalas y adenoides; y en cirugía vascular, las fístulas arteriovenosas y las varicectomías.

Estos datos corresponden a los procedimientos registrados entre enero y agosto de 2026. Permiten conocer cuántos pacientes esperaban cada intervención, pero no determinar cuántos de ellos estaban específicamente en mora, porque la institución reporta la mora agrupada por especialidad.

Menos cirugías mientras crece la espera

Entre enero y agosto de 2026, el Hospital Escuela realizó 12,730 cirugías, 9.4% menos que las 14,048 del mismo período de 2025 . En ese mismo período, 2,883 pacientes ingresaron a la Lista de Espera Quirúrgica y 1,166 fueron operados dentro de ese registro. Al cierre de agosto, 2,733 continuaban esperando una intervención. El hospital no cuenta con una base electrónica que permita cruzar cada cirugía realizada con la Lista de Espera y distinguir entre procedimientos electivos y de emergencia. Por ello, los datos muestran que la producción quirúrgica disminuyó mientras aumentó la espera, pero los datos no permiten establecer que una situación sea causa directa de la otra. La persistencia de la mora también ocurre a las medidas para descongestionar los hospitales públicos mediante la derivación de cirugías al sector privado. Para Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el aumento de la mora debe analizarse más allá de la capacidad de un solo hospital y en función de la capacidad del sistema sanitario para responder a la demanda quirúrgica. "La derivación de pacientes al sector privado puede aliviar una parte de la demanda, pero no resuelve el problema estructural de fondo. Si la cantidad de pacientes que necesitan una cirugía continúa creciendo y la capacidad del sistema no aumenta en la misma proporción, la mora seguirá acumulándose", dijo.

Munguía también habló de una estrategia integral para aumentar la capacidad quirúrgica, organizar mejor los recursos disponibles y garantizar que los pacientes que ya están esperando no sigan quedando relegados frente a las nuevas demandas del sistema. Los registros permiten medir el tamaño del rezago, pero no atribuirlo a una sola causa. La información muestra dónde se concentra la mora, qué procedimientos tienen más pacientes pendientes y cómo se comporta la producción quirúrgica, pero no permite determinar cuánto de la espera responde a emergencias, cirugías programadas, capacidad de los quirófanos o interrupciones posteriores del servicio.