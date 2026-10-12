Mora quirúrgica del Hospital Escuela aumentó 26% en 2026: Estamos a medio vapor

Afirmó que para reducir la mora quirúrgica es necesario aplicar varias estrategias, como realizar intervenciones en la tarde y noche para duplicar los procedimientos diarios.Además, habló de habilitar quirófanos específicamente para atender <a href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/mas-100-emergencias-atendidas-durante-alerta-verde-lluvias-capital-CL31092426">emergencias</a>, porque “usted puede operar las dos cosas simultáneamente: la cirugía de emergencia en las salas de emergencia y las cirugías selectivas en los quirófanos”.