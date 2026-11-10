Diabetes y la huella anímica que deja cada medición de glucosa

Tegucigalpa, Honduras.- Para algunas personas con diabetes, medirse la glucosa es una tarea de todos los días y, para otras, también una prueba emocional. De acuerdo con la psicoterapeuta Judith Andino, detrás de cada cifra pueden esconderse culpa, miedo y frustración, una carga que la investigación reciente ya empieza a documentar.

Más que un número

Vivir con diabetes significa convivir cada día con una responsabilidad que no tiene pausas, explica Andino, con un efecto emocional que no es igual para todos: algunas personas sienten tranquilidad porque perciben más control sobre su salud, mientras otras viven cada lectura como un constante recordatorio de su enfermedad. La literatura científica lo denomina distrés por diabetes, es decir, la carga emocional que surge de vivir con la enfermedad y manejarla a diario.

Un metaanálisis publicado en 2025 en el World Journal of Diabetes, con 37 estudios de Asia del Sur, estimó que lo presentaba el 44% de los adultos con diabetes tipo 2, y que su dimensión emocional era la más frecuente (60%). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con todo, aclara Andino, el problema no es necesariamente la frecuencia con que se revisa la glucosa, sobre todo si forma parte de las indicaciones médicas, sino el impacto emocional que empieza a tener en la vida cotidiana. Entre las señales de alerta menciona la ansiedad anticipatoria, es decir, la angustia que aparece antes de revisar los resultados, la revisión compulsiva de los números sin necesidad clínica y que estos determinen el estado de ánimo durante el día.

Más allá de la disciplina

Una de las experiencias más frustrantes, según la especialista, es sentir que se hace todo lo que corresponde y aun así no obtener los resultados esperados, algo que puede generar impotencia, desmotivación y, en algunos casos, una sensación de fracaso personal. Como los niveles también pueden verse influenciados por el estrés, los cambios hormonales, el sueño, las enfermedades y otros factores del cuerpo, la psicoterapeuta insiste en que “no todo depende de la voluntad o la disciplina del paciente”. Sobre los dispositivos de monitoreo, la evidencia reciente, centrada en diabetes tipo 1, es mixta: una encuesta de la Universidad de California en Los Ángeles, presentada en 2025 en las sesiones científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), halló que el 56% de quienes usaban sensores que registran la glucosa de forma continua o bombas de insulina sentía una carga emocional de moderada a extrema por esos aparatos. Otro metaanálisis de 2026 en Diabetes Research and Clinical Practice, que estimó en 38.9% el distrés elevado en este tipo de diabetes, calificó de limitada e inconsistente la evidencia sobre su relación con los monitores y advirtió que la causalidad sigue sin esclarecerse. Ante esas señales de alerta, Andino considera importante brindar acompañamiento psicológico sin abandonar el monitoreo médicamente necesario, en sintonía con los Estándares de Atención en Diabetes 2026 de la ADA, que incluyen orientación sobre detección y derivación a salud mental por distrés y ansiedad.

“El desafío emocional está en aprender a interpretar esos resultados como información sobre su salud y no como una evaluación de qué tan bien o mal están haciendo las cosas”, plantea Andino, y recuerda que “no todos los días serán iguales y eso no significa que el paciente esté fracasando”; para ella, el objetivo no es que la persona deje de preocuparse por su salud, sino que aprenda a cuidarse sin castigarse emocionalmente en el proceso.

Claves ante cada resultado