Su glucosa “un poco alta” sí importa: Así se lee la prediabetes

Tegucigalpa, Honduras.- Usted abre el sobre del laboratorio y encuentra la glucosa marcada como alta, apenas por encima del rango. Piensa que es poca cosa, pero no lo es. Según el endocrinólogo Alejandro Ramírez, ese número puede significar prediabetes, el momento en que todavía se está a tiempo de actuar. Para fijar las cifras normales, los médicos se apoyan en guías internacionales, que son consensos nacidos de muchas investigaciones, explica Ramírez. De ahí salen tres parámetros para diagnosticar la prediabetes. El primero es la glucosa en ayunas. El segundo, la hemoglobina glicosilada, que refleja el promedio de la glucosa de los últimos tres meses. El tercero, la glucosa dos horas después de comer o en una prueba de tolerancia oral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la práctica, una glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro (mg/dL), aunque parezca poca cosa, ya es prediabetes. Por encima de ese rango, se habla de diabetes.

Interprete su resultado

- Normal: glucosa en ayunas menor de 100 mg/dL; hemoglobina glicosilada, menor de 5.7%. - Prediabetes: en ayunas, de 100 a 125 mg/dL; hemoglobina, de 5.7% a 6.4%. - Diabetes: en ayunas, 126 mg/dL o más; hemoglobina, 6.5% o más.

¿Qué hacer con el resultado?

Lo primero que debe hacer quien recibe un valor alterado, dice el especialista, es “guardar la calma y buscar ayuda médica (...) para tener una orientación”. Si el diagnóstico se confirma, empieza el tratamiento y no siempre incluye medicamentos, aunque en algunos casos con ciertos factores de riesgo se indican desde el inicio. En los demás, si a los tres meses de iniciado el tratamiento la glucosa sigue sin controlarse, se puede sumar un fármaco. “Al final es muy individualizado, va a depender de cada caso, de cada paciente”, aclara. Para Ramírez, lo fundamental es la prevención, la detección temprana y los exámenes de rutina. “Entre más temprano detectamos las condiciones, menos complicaciones va a presentar el paciente y va a poder gozar de una calidad de vida plena”, sostiene.

Hábitos que ayudan a frenar esta condición

Ramírez resume lo que más pesa en cuatro frentes. El primero está en el plato: la mitad, en vegetales o ensalada al almuerzo y la cena, y fruta en el desayuno; un cuarto, de proteína, como huevo, pollo, pescado, carne magra sin grasa o proteína vegetal; y otro cuarto de carbohidratos de absorción lenta, como papa, yuca, camote o arroz. “No somos enemigos del carbohidrato”, aclara. Lo que sí conviene evitar son las harinas y el azúcar refinados, que abundan en la repostería, refrescos y jugos.

El segundo hábito es moverse. Lo recomendable son 30 minutos de actividad física por lo menos cinco veces por semana. Sirven la caminata y la bicicleta, pero también los ejercicios de fuerza —con mancuernas o con el propio peso del cuerpo—, la natación y los que trabajan el equilibrio. El tercero es dormir mejor. La cantidad depende de la edad y, en promedio, son ocho horas. El cuarto, bajar el estrés laboral y familiar. Las amistades, la convivencia y cualquier actividad que lo alivie ayudan a controlar la glucosa y a prevenir la prediabetes, la etapa previa a la diabetes.

Resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes...