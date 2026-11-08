Su glucosa “un poco alta” sí importa: Así se lee la prediabetes

El segundo hábito es moverse. Lo recomendable son 30 minutos de actividad física por lo menos cinco veces por semana. Sirven la caminata y la bicicleta, pero también los ejercicios de fuerza —con mancuernas o con el propio peso del cuerpo—, la natación y los que trabajan el equilibrio.El tercero es dormir mejor. La cantidad depende de la edad y, en promedio, son ocho horas. El cuarto, bajar el estrés laboral y familiar.Las amistades, la convivencia y cualquier actividad que lo alivie ayudan a controlar la glucosa y a prevenir la prediabetes, la etapa previa a la diabetes.