Somnolencia tras las comidas, una señal que no debería ignorar jamás

Tegucigalpa, Honduras.- Siente cansancio e irritabilidad después de comer, pierde la concentración o nota que su cuerpo no responde igual que antes. Antes de atribuirlo al estrés o la falta de sueño, considere otra posibilidad. El doctor Satori Yamada, subdirector del Hospital de Investigación Kitasato en Japón y uno de los principales especialistas en restricción de carbohidratos, ha denominado este cuadro “fatiga por azúcar” (FPA), y advierte que afecta a uno de cada dos adultos. La FPA surge cuando el organismo experimenta picos y caídas bruscas de glucosa en sangre a raíz del consumo excesivo o desordenado de carbohidratos, incluso de aquellos presentes en alimentos que parecen inocuos. Ignorarla, según Yamada, incrementa el riesgo de envejecimiento prematuro, diabetes, arteriosclerosis e hipertensión, y puede desencadenar una secuencia de disfunciones que afecta arterias, nervios y órganos. La piel tampoco escapa a este proceso, la hiperglucemia sostenida favorece el amarillamiento cutáneo, la flacidez, las arrugas y la pérdida de cabello.

Los picos repetidos de glucosa generan además estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, lo que acelera el envejecimiento celular de todo el cuerpo. Yamada propone una solución accesible con su estrategia CarboLast, que consiste en reservar los carbohidratos para el final de la comida, comenzando siempre con verduras, proteínas o grasas. Este orden activa las hormonas intestinales que ralentizan la absorción del azúcar y estabilizan la glucosa.

Recomienda esperar al menos 20 minutos desde el primer bocado antes de consumir pan, arroz y otros alimentos ricos en almidón, y comer despacio para dar tiempo de reacción al organismo.

Errores que disparan su glucosa

Algunos hábitos cotidianos alteran los niveles de azúcar en sangre de forma silenciosa. Identificarlos es el primer paso para evitar consecuencias sobre la energía y la salud. - Alimentos dulces a primera hora: Consumir fruta o alimentos azucarados a primera hora, antes de cualquier proteína o grasa, provoca una subida rápida de glucosa que el cuerpo tarda en compensar.

- Harinas integrales en exceso: Aunque tienen mayor valor nutricional, los productos elaborados con harina integral o de trigo sarraceno siguen siendo ricos en carbohidratos y elevan la glucosa si se consumen en grandes cantidades. - Bebidas isotónicas preentreno: Quienes ingieren estas bebidas ricas en carbohidratos se exponen a una hipoglucemia posterior que reduce, en lugar de mejorar, su rendimiento físico. - Comer rápido y sin pausas: La velocidad al comer impide que las hormonas intestinales reguladoras actúen a tiempo, lo que favorece los picos de glucosa aunque la composición del plato sea equilibrado. - Jugos naturales sin filtro: Un jugo de naranja 100% natural contiene gran cantidad de fructosa libre, que el organismo absorbe casi de inmediato, sin la fibra que ralentizaría ese proceso.



Señales del cuerpo que no debe ignorar

- Somnolencia después de comer: Sentir un bajón de energía inmediato tras el almuerzo o la cena es uno de los indicadores más claros de una hiperglucemia posprandial seguida de una caída brusca de glucosa.