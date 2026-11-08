Nick Jonas le escribe a la diabetes y revela lo que le molesta de ella

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante Nick Jonas, de 34 años, dirigió una carta abierta a la diabetes tipo 1 y reconoció que una parte de él le guarda rencor por haber desarmado su idea de tener la vida bajo control. El texto se difundió el pasado 2 de noviembre dentro de A Letter to Diabetes, una campaña de Dexcom, fabricante de monitores continuos de glucosa, que coincide con el Mes Nacional de Concientización sobre la Diabetes en Estados Unidos y con el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre. Según la compañía, es la primera vez que Jonas se dirige por escrito, y de forma directa, a su condición. People recogió el contenido de la misiva.

La carta abre con un saludo cercano. “Hola, viejo amigo”, escribe el artista al recordar que han pasado 21 años desde su diagnóstico. “Es curioso lo seguido que hablamos”, continúa, y describe cientos de pequeñas decisiones semanales, como mirar el teléfono para ver su nivel de glucosa o tomar la bomba de insulina porque está a punto de comer algo con 17 carbohidratos. “La mayoría de la gente nunca las nota. Pero se suman hasta formar una relación real, porque eso es la diabetes”, añade. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pasaje más duro llega cuando habla del control. “Diabetes, cuando nos conocimos, tu imprevisibilidad me descolocó”, recuerda. “Había construido toda mi vida alrededor de esta estructura irreal y de la creencia de que yo tenía el control. Fuiste desarmándola con los años, poco a poco”. Enseguida pone sobre la mesa su contradicción. “Una parte de mí agradece haber aprendido esa lección. Una parte de mí te guarda rencor por eso. Punto final”, escribe. Y agrega: “Hay días en que me pregunto cómo se sentiría la vida sin ti”. Jonas también deja claro cómo no quería ser visto. “Nunca quise ser una víctima, ni dar la impresión de serlo”, sostiene. En el texto publicado en la página de la campaña cuenta, además, que hablar con franqueza de su vida con diabetes tipo 1 y conocer a otras personas en su misma situación le dio una sensación de pertenencia que antes no tenía.

La razón por la que insiste en contar su historia ocupa uno de los párrafos finales. “Comparto mi historia por el chico de 13 años que acaba de recibir el diagnóstico y está en una cama de hospital, muerto de miedo”, escribe. “Quiero que vean a alguien ahí afuera viviendo sus sueños mientras maneja esto, todos los días”. La carta termina con un agradecimiento directo: “Así que gracias, viejo amigo, por las lecciones que nunca pedí. Voy a seguir compartiendo mi historia y diciendo la verdad, para que alguien por ahí se sienta un poco menos solo”. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el páncreas deja de producir insulina, por lo que quienes la padecen dependen de insulina inyectada o administrada con bomba. Jonas fue diagnosticado en 2005, cuando los Jonas Brothers estaban a las puertas de una carrera enorme. En el pódcast Podcrushed, de Penn Badgley, contó en julio de 2025 que su hermano Joe notó su pérdida de peso durante una gira. “Fuimos a la piscina un día, y él vio mi espalda y llamó a mis padres”, relató. Su nivel de glucosa al llegar al médico, dijo, “estaba como por encima de 900, lo cual obviamente es muy alto”, y precisó que lo normal se ubica entre 70 y 120 mg/dL. Su voz pública sobre la enfermedad comenzó pronto. Reveló su diagnóstico en 2007, durante una presentación en una recaudación de fondos del Diabetes Research Institute, y en junio de 2009 testificó ante el Senado estadounidense sobre la investigación en diabetes tipo 1. En 2015 cofundó Beyond Type 1, organización sin fines de lucro dedicada a la comunidad con diabetes. Jonas colabora con Dexcom desde hace años y, según se indica en la página de la campaña, es portavoz remunerado de la empresa.

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