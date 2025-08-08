Los famosos que han hablado abiertamente de sus enfermedades

“He llegado a 2025”, decía Ozzy Osbourne el pasado febrero. “No puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las vacaciones? Con todas mis quejas, todavía estoy vivo”. Así se sinceraba el Príncipe de las Tinieblas en Ozzy’s Boneyard, su programa en SiriusXM, sobre su estado de salud: “puede que me lamente por no poder caminar, pero miro a mi alrededor y veo a gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y ya no están”.