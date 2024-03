Más de 104,000 hondureños fueron detectados con diabetes en dos años

“Llevar una dieta de ese tipo es caro en este país, la fruta que es buena para nosotros es cara consumirla, entre otros alimentos, y también que uno ya está acostumbrado en comer de todo, en mi caso yo no puedo dejar de tomar gaseosa y si tomo algo diferente es jugo y hasta eso no puedo tomar, solo agua, entre otros”, manifestó.

Doña Ondina trabaja de mesera varios días de la semana, y solo va al médico de vez en cuando a tratarse el tema de la presión arterial.

“El doctor me dice que me tengo que tratar la diabetes porque si no me puede avanzar y nunca voy a mejorar o a curarme, pero se me hace difícil para mí”, expresó Raudales.

Por su parte, el médico internista Omar Videa explicó que una persona con diabetes puede sobrellevar una vida normal y sin complicaciones siguiendo al dedillo las indicaciones médicas, y en el mejor de los casos puede revertirla.

“Con una intervención tanto con alimentación, un plan nutricional y un plan de actividad física donde el paciente se concentra en efectuarlo, en poderlo llevar a cabo, y aplicando medicamentos nuevos, como los agonistas de los receptores LP1, puede el paciente revertir la diabetes”, señaló.

Agregó que los pacientes por no seguir los tratamientos complican la diabetes y terminan falleciendo por un mal control de la enfermedad.