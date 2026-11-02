Los 8 mitos que rodean a la dislexia

Tegucigalpa, Honduras.- La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que forma parte de los trastornos específicos del aprendizaje y supone una dificultad en la lectura o en la expresión escrita, según el manual diagnóstico DSM-V. Los logopedas precisan que “su origen es neurobiológico y se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso o fluido de las palabras escritas”. Es, además, un trastorno específico ypersistente. Limita únicamente las tareas que implican leer y escribir, y no se resuelve con una intervención breve.

Llorenç Andreu, director del máster universitario de dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC, por sus siglas en catalán), la describe como un problema de automatización de la lectura que se traduce en una velocidad lectora muy lenta y en una especial dificultad para relacionar grafías y fonemas. El diagnóstico precoz resulta determinante, pero las creencias erróneas sobre el trastorno pueden retrasarlo.

Estos son los mitos más habituales

1. Los niños bilingües no la padecen. Afecta por igual a bilingües y monolingües. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse 2. Todo niño que tarda en leer es disléxico. No necesariamente. Una neuropsicóloga indica que “hay que hacer una valoración para cerciorarse de si es realmente dislexia y no una discapacidad intelectual, por ejemplo”. Recomienda a las familias atender las señales, confiar en el criterio del colegio y consultar a un especialista si existe sospecha y el centro no ha informado. 3. Se origina en un mal hábito de lectura. No se produce por falta de tiempo de lectura. Un niño sin predisposición que no recibe una instrucción adecuada alcanzará un nivel bajo, pero no será disléxico, y mejorará con rapidez cuando trabaje la lectura de forma intensa. A continuación otros mitos de la dislexia. 4. Tienen un cociente intelectual más bajo. Los niños con dislexia se sitúan en la media, y el cociente intelectual no es un criterio diagnóstico. Quienes lo tienen bajo presentan dificultades lectoras como consecuencia de su capacidad cognitiva, mientras que en la dislexia los problemas aparecen con un cociente dentro de la normalidad.