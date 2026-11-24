Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, cuestionó a los diputados Rashid Mejía, Saraí Espinal y Jhosy Toscano.
A su criterio, los tres congresistas no deben ser reelectos en los próximos comicios y adelantó que no estarán en su planilla.
"Lo que yo opine es importante. Para mí no deben ser nuevamente diputados, pero hay un comité que va a tomar la última decisión", indicó Nasralla en un podcast llamado Tomar Partido.
Al ser consultado sobre el rechazo en su planilla, apuntó: "En mi corriente no, pueden participar en el Partido Liberal si son liberales, aunque me dejo influenciar por personas que están a mi alrededor que son personas decentes, pero ese tipo de diputados famosos pues no".
El ingeniero aseveró: "Prefiero que estén en los pueblos, o que estén en el Distrito Central o en Cortés, pero que estén en el campo".
Finalmente, le preguntaron por qué aceptó en sus planillas a Rashid Mejía, Saraí Espinal y Jhosy Toscano en las últimas elecciones.
"Yo entré al Partido Liberal en junio y teníamos que presentar planillas en noviembre. Había personas que trabajaban con mi esposa y esas personas se habían ganado un derecho, pero no fueron escogidos por mí", sentenció.
Salvador Nasralla dejó entrever que estos diputados lo traicionaron y ahora no responden a sus posturas.