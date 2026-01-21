Salvador Nasralla tras elección de Tomás Zambrano: “Mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran”

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, se pronunció luego de la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional (CN) que presidirá Tomás Zambrano del Partido Nacional. Previo a la elección, Nasralla dijo que el Partido Liberal merecía tener la presidencia del Poder Legislativo y afirmó que apoyaría al elegido por los congresistas de su partido, que fue Jorge Cálix.

Minutos después que Zambrano fuese ungido como presidente, compartió un mensaje en redes sociales que, según dijo, se lo envió un liberal. "Entrecomillo lo que me acaba de mandar un dolido Liberal de muchos años de militancia: 'La esperanza no sigue siendo rojo, blanco, rojo. Como partido político somos una mediocridad, damos lástima. La esperanza sigue siendo Salvador Nasralla presidente 2030'". Posteriormente, EL HERALDO se comunicó con el excandidato vía WhatsApp.

“Vimos que escribió un tuit y citando algo que le dijo un liberal, pero me gustaría tener una reacción suya luego de la elección de Tomás Zambrano como presidente de la Junta Provisional del CN”, se le escribió.