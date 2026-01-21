  1. Inicio
  2. · Honduras

Salvador Nasralla tras elección de Tomás Zambrano: “Mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran”

Salvador Nasralla brindó una reacción a EL HERALDO luego de la elección de Tomás Zambrano en el Congreso Nacional y el apoyo de los mismos liberales

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 22:04
Salvador Nasralla tras elección de Tomás Zambrano: “Mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran”

El excandidato del Partido Liberal dejó entrever que lamentó el respaldo liberal hacia Zambrano.

Foto: Cortesía redes Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, se pronunció luego de la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional (CN) que presidirá Tomás Zambrano del Partido Nacional.

Previo a la elección, Nasralla dijo que el Partido Liberal merecía tener la presidencia del Poder Legislativo y afirmó que apoyaría al elegido por los congresistas de su partido, que fue Jorge Cálix.

Jorge Cálix anuncia acuerdos con Partido Nacional tras no ser electo como presidente del CN

Minutos después que Zambrano fuese ungido como presidente, compartió un mensaje en redes sociales que, según dijo, se lo envió un liberal.

“Entrecomillo lo que me acaba de mandar un dolido Liberal de muchos años de militancia: 'La esperanza no sigue siendo rojo, blanco, rojo. Como partido político somos una mediocridad, damos lástima. La esperanza sigue siendo Salvador Nasralla presidente 2030'”.

Posteriormente, EL HERALDO se comunicó con el excandidato vía WhatsApp.

Jorge Cálix del Partido Liberal no logró los votos en el Congreso.

Jorge Cálix del Partido Liberal no logró los votos en el Congreso.

(Foto: Emilio Flores - El Heraldo)

“Vimos que escribió un tuit y citando algo que le dijo un liberal, pero me gustaría tener una reacción suya luego de la elección de Tomás Zambrano como presidente de la Junta Provisional del CN”, se le escribió.

Tomás Zambrano es electo presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional

Nasralla contestó con el mensaje: “Hoy mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran... Póngale mi nombre”.

Con 87 votos de 128, Tomás Zambrano fue electo este miércoles- 21 de enero- como presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Un total de 33 parlamentarios liberales dieron su respaldo hacia Zambrano, incluyendo Jorge Cálix.

El congresista asumirá la presidencia del Poder Legislativo, mientras se alcanzan los consensos necesarios para la conformación de la Junta Directiva en propiedad este viernes 23 de enero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias