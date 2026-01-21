¿Quiénes son los diputados que votaron a favor de la Junta Directiva provisional del CN?

Los 49 diputados del Partido Nacional sostuvieron su respaldo a Zambrano, así como también se sumaron 33 votos del Partido Liberal. En adición, la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), de la DC y una diputada de Libertad y Refundación (Libre) apoyaron la moción.Si bien el listado que circula en redes sociales aparece con las firmas de 87 diputados, dos de estas figuran están duplicadas: la de Roberto Pineda Chacón y la de Alex Fabricio Zorto, ambos congresistas liberales. En ese sentido, se está a la espera de que se subsane este documento.EL HERALDO Plus le presenta quiénes son los diputados que votaron por la Junta Directiva provisional del Poder Legislativo.