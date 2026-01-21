¿Quiénes son los diputados que votaron a favor de la Junta Directiva provisional del CN?

Este miércoles más de 80 diputados votaron por la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Conozca quiénes respaldaron a Tomás Zambrano

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 20:35
Ahora que se definió la Junta Directiva provisional, hasta el próximo 23 de enero se conocerá la Junta Directiva propietaria.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 87 diputados, entre propietarios y suplentes, votaron este miércoles a favor de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, presidida por el parlamentario nacionalista Tomás Zambrano.

Tras una extensa jornada que duró alrededor de diez horas, por mayoría de votos se eligió a Zambrano como el presidente de la junta provisional. Al mismo tiempo, fueron juramentados Godofredo Fajardo, del partido Democracia Cristiana (DC) como secretario y el nacionalista Carlos Ledezma como vicepresidente.

Los 49 diputados del Partido Nacional sostuvieron su respaldo a Zambrano, así como también se sumaron 33 votos del Partido Liberal. En adición, la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), de la DC y una diputada de Libertad y Refundación (Libre) apoyaron la moción.

Si bien el listado que circula en redes sociales aparece con las firmas de 87 diputados, dos de estas figuran están duplicadas: la de Roberto Pineda Chacón y la de Alex Fabricio Zorto, ambos congresistas liberales. En ese sentido, se está a la espera de que se subsane este documento.

EL HERALDO Plus le presenta quiénes son los diputados que votaron por la Junta Directiva provisional del Poder Legislativo.

