Zambrano tras ser electo presidente de la Junta provisional: “La decisión es a favor de Honduras"

La moción nominativa fue presentada por el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, y quedó conformada por Tomás Zambrano como presidente, Godofredo Fajardo, de la Democracia Cristiana, como vicepresidente, y Carlos Ledesma, del Partido Nacional, como secretario.

Luego de más de 10 horas desde que los diputados fueron convocados, Zambrano fue electo por encima de Jorge Cálix, del Partido Liberal, al obtener el respaldo de las cinco bancadas.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido electo como presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano aseguró que este Congreso “va a construir consensos con las cinco bancadas”.

“La decisión de hoy no es a favor del Partido Nacional, la decisión es a favor de Honduras”, expresó Zambrano tras su elección.

Asimismo, agradeció el respaldo de “los hermanos de las cinco bancadas por darle apoyo a la Junta Directiva Provisional”.

Además, aseguró que “hoy vamos a trabajar; va a haber espacio para que podamos hablar y dialogar sobre los diferentes temas del país. Este Congreso demanda tolerancia, diálogo y aprendernos a escuchar y respetarnos”.

“Somos una directiva provisional de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica. Nuestra obligación es llevar a cabo las sesiones preparatorias para poder realizar la elección de la Junta Directiva en propiedad”, explicó.

Zambrano convocó a los diputados a una reunión el próximo viernes 23 de enero a las 11:00 de la mañana, cuando se elegirá la Junta Directiva en propiedad. “Lleguen puntuales, porque la gente demanda que el diputado que no trabaje, que no se le pague”, concluyó.