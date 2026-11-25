Tegucigalpa, Honduras.- Las denuncias por violencia doméstica continúan en aumento en Francisco Morazán. Hasta la fecha, el juzgado especializado contabilizó 2,144 casos, una cifra que ya supera los 2,000 reportes de todo el año anterior. De acuerdo con las autoridades, la cifra representa un incremento del 7.2% respecto a 2025, cuando todavía falta un mes para que concluya el presente año. El coordinador del juzgado, Marlon Rodas, detalló que la violencia psicológica es la modalidad más denunciada, seguida de la física, económica y sexual.

El aumento de los casos preocupa a organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas, debido a que los hogares, que deberían representar espacios de protección, continúan siendo escenarios de agresiones. Olenka García, asesora nacional de Género de Plan Internacional Honduras, señaló que los datos reflejan las dificultades que enfrentan muchas mujeres, adolescentes y niñas para vivir en entornos seguros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Este tema nos preocupa porque estamos pensando que los hogares deberían realmente constituir el primer entorno de seguridad y protección para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes y estamos viendo con estos datos que no es así”, expresó.

La violencia psicológica encabeza las denuncias

Aunque las agresiones pueden manifestarse de distintas formas, los registros del juzgado ubican la violencia psicológica como la más denunciada en Francisco Morazán. A esta le siguen la violencia física, económica y sexual, modalidades que también afectan la integridad y los derechos de las víctimas. García consideró que el contexto de criminalidad que enfrenta el departamento podría tener repercusiones en las relaciones familiares y en las situaciones de violencia que ocurren dentro de los hogares. “Nosotros creemos que Francisco Morazán esto está vinculado mucho por el tema de la presencia de maras y pandillas, el tema de la criminalidad, que eso de alguna manera repercute en los hogares, en esta dinámica familiar”, manifestó. La representante de Plan Internacional también señaló que las agresiones contra mujeres, adolescentes y niñas se están identificando con mayor frecuencia en sectores urbanos.

En las zonas rurales persiste el silencio