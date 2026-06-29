Nuevo pozo acabará con la escasez de agua en el Zonal Belén

Tegucigalpa, Honduras. – ​​​​​Tras varios meses enfrentando problemas de abastecimiento, más de 1,000 vendedores del Mercado Zonal Belén contarán con un pozo de agua potable construido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

El asistente administrativo del mercado, David Fúnez, informó que la perforación ya fue concluida y que la próxima semana iniciará la instalación del sistema de distribución.

Explicó que el proyecto busca mejorar las condiciones sanitarias del centro de abastos y reducir la dependencia del suministro mediante cisternas, mecanismo utilizado desde el año pasado debido a la escasez de agua.

Además del nuevo pozo, la alcaldía ejecuta otras intervenciones en el mercado, entre ellas la modernización de la clínica médica para atender emergencias de los comerciantes y un proceso de fortalecimiento de la seguridad.

En este último, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) verificará los antecedentes penales de vendedores ambulantes como parte de un plan de depuración y control interno.

Las autoridades también mantienen jornadas permanentes de limpieza y anunciaron la instalación de nuevos recipientes para la recolección de basura con el propósito de mejorar el manejo de los desechos.

El presidente del mercado, Edwin Molina, recordó que el Zonal Belén cumplió 43 años de funcionamiento en medio de los efectos de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño y afirmó que continúan impulsando proyectos para mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo de los comerciantes.