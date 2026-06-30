Exviceministra de Sedis, Doris Mendoza, queda en libertad por caso en el que murió un hombre en Olancho

​​​​​​Olancho, Honduras.- La exviceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Doris Mendoza, quedó en libertad luego de que las autoridades determinaran que actuó bajo la figura de legítima defensa en un hecho ocurrido en Juticalpa, departamento de Olancho. El caso se registró en la aldea Jutiquile, donde la exfuncionaria fue señalada inicialmente tras la muerte de un hombre identificado como Kelvin Daniel Carías, de 41 años. De acuerdo con la información preliminar del proceso, Mendoza se encontraba dentro de su propiedad cuando el individuo habría ingresado presuntamente con la intención de cometer un robo. En ese momento, según las versiones recabadas por las autoridades, el hombre la habría agredido físicamente, lo que derivó en una reacción defensiva por parte de la exviceministra.

Sobre el caso

Los informes iniciales indican que el hecho se produjo durante horas de la madrugada del 25 de junio, cuando el hombre ingresó al inmueble sin autorización. Tras percatarse de la presencia del intruso, Mendoza habría salido de la vivienda, momento en el que se produjo un enfrentamiento entre ambos. En medio de la agresión, la exfuncionaria utilizó un arma de fuego, lo que provocó la muerte del hombre en el lugar de los hechos. Posteriormente, el cuerpo fue encontrado dentro de la propiedad con una herida de bala, según el reporte preliminar de las autoridades. Tras el incidente, Doris Mendoza se presentó de manera voluntaria ante los entes competentes para responder por lo sucedido, lo que permitió dar inicio al proceso de investigación correspondiente.

Determinación de las autoridades

Luego del análisis del caso y las diligencias realizadas, las autoridades concluyeron que la exfuncionaria actuó en legítima defensa, por lo que se determinó su puesta en libertad. La resolución tomó en cuenta las circunstancias del hecho, así como la versión que indica que la víctima habría ingresado de forma irregular a la propiedad.

Antecedentes de la exfuncionaria