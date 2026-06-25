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Exviceministra de Sedis, Doris Mendoza, se entregó tras ser acusada por la muerte de un hombre

Doris Mayell Mendoza Pastor, exviceministra de Sedis, se presentó voluntariamente ante las autoridades luego de ser señalada por la muerte de un hombre en la aldea Jutiquile, Olancho

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 20:27
Exviceministra de Sedis, Doris Mendoza, se entregó tras ser acusada por la muerte de un hombre

La exviceministra Doris Mendoza acudió ante las autoridades para responder por la muerte de Kelvin Daniel Carías.

 Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.- Doris Mayell Mendoza Pastor, exviceministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedis), se entregó a las autoridades tras ser acusada por la muerte de un hombre en la aldea Jutiquile, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Kelvin Daniel Carías, de 41 años de edad. El hombre fue encontrado sin vida dentro de una propiedad privada con una herida de arma de fuego. No hay detalles de cuándo ocurrió el hecho.

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De acuerdo con versiones preliminares, la muerte de Carías se habría producido luego de que ingresara a la propiedad con la supuesta intención de cometer un atraco.

Los informes iniciales indican que el ahora occiso entró al inmueble durante la madrugada. Al percatarse de su presencia, Doris Mayell Mendoza salió de la vivienda y presuntamente fue agredida por Carías.

Tras la supuesta agresión, la exfuncionaria habría utilizado su arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte en el lugar.

Luego de lo ocurrido, Mendoza Pastor se presentó voluntariamente ante las autoridades para responder por los hechos que se le imputan.

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La audiencia de declaración de imputado se realiza este jueves en la ciudad de Juticalpa, Olancho.

Mendoza Pastor fue candidata a vicealcaldesa del Distrito Central por el movimiento político que postuló a David Chávez en anteriores procesos electorales y se desempeñó como viceministra de la Sedis y también

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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