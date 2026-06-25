Exviceministra de Sedis, Doris Mendoza, se entregó tras ser acusada por la muerte de un hombre

Olancho, Honduras.- Doris Mayell Mendoza Pastor, exviceministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedis), se entregó a las autoridades tras ser acusada por la muerte de un hombre en la aldea Jutiquile, departamento de Olancho. La víctima fue identificada como Kelvin Daniel Carías, de 41 años de edad. El hombre fue encontrado sin vida dentro de una propiedad privada con una herida de arma de fuego. No hay detalles de cuándo ocurrió el hecho.

De acuerdo con versiones preliminares, la muerte de Carías se habría producido luego de que ingresara a la propiedad con la supuesta intención de cometer un atraco. Los informes iniciales indican que el ahora occiso entró al inmueble durante la madrugada. Al percatarse de su presencia, Doris Mayell Mendoza salió de la vivienda y presuntamente fue agredida por Carías. Tras la supuesta agresión, la exfuncionaria habría utilizado su arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte en el lugar. Luego de lo ocurrido, Mendoza Pastor se presentó voluntariamente ante las autoridades para responder por los hechos que se le imputan.