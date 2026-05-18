Asesinan a dos hombres en carretera de la aldea El Aguacate, en Catacamas

Olancho, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a plena luz del día en una carretera de la aldea El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, este lunes 18 de mayo.

Según el reporte preliminar de los hechos, las víctimas que se conducían en una cuatrimoto con un remolque, fueron identificadas como Franklin Ordóñez Sevilla y Jonathan Munguía, uno de ellos originario de la comunidad de Río Tinto, en Olancho.