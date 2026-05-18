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Asesinan a dos hombres en carretera de la aldea El Aguacate, en Catacamas

Uno de los fallecidos era originario de Río Tinto, según testigos. Las autoridades investigan las circunstancias del doble homicidio registrado en la zona

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 17:58
Asesinan a dos hombres en carretera de la aldea El Aguacate, en Catacamas

Dos personas fueron asesinadas en el municipio de Catacamas, Olancho.

Foto: cortesía redes sociales

Olancho, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a plena luz del día en una carretera de la aldea El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, este lunes 18 de mayo.

Según el reporte preliminar de los hechos, las víctimas que se conducían en una cuatrimoto con un remolque, fueron identificadas como Franklin Ordóñez Sevilla y Jonathan Munguía, uno de ellos originario de la comunidad de Río Tinto, en Olancho.

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Los cuerpos de ambas víctimas quedaron tendidas a la orilla del pavimento. Hasta ahora se desconoce el móvil y los detalles de cómo ocurrió el crimen. Por su parte, los pobladores alertaron a las autoridades.

Los cuerpos quedaron tendidos en la orilla de la carretera.

Los cuerpos quedaron tendidos en la orilla de la carretera.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Minutos más tarde, agentes de la Policía Nacional se apersonaron hasta el lugar para acordonar la escena del doble homicidio e iniciar con las respectivas indagaciones.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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