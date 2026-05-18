Maniatado y con disparos en la cabeza: así hallaron a joven ejecutado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven fue asesinado de varios disparos la noche del domingo 17 de mayo en el barrio Arenales, cerca del sector Cemcol, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. De manera preliminar se dio a conocer que la víctima fue identificada como José David Reyes Nolasco, de 16 años. Según testigos, el menor residía en la colonia Municipal de San Pedro Sula, y habría sido raptado por desconocidos.

Vecinos de la zona informaron que escucharon una ráfaga de disparos, y que cuando salieron para ver qué había ocurrido se encontraron con la terrible escena: el menor que yacía muerto en la solitaria calle de tierra maniatado y con múltiples heridas de bala, específicamente en la cabeza.