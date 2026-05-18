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Maniatado y con disparos en la cabeza: así hallaron a joven ejecutado en San Pedro Sula

Un nuevo hecho violento ha conmocionado a San Pedro Sula tras el hallazgo de un joven sin vida, atado y con múltiples heridas de bala en la cabeza

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 14:16
Maniatado y con disparos en la cabeza: así hallaron a joven ejecutado en San Pedro Sula

El cadáver del joven quedó tendido en plena calle.

Foto: cortesía redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven fue asesinado de varios disparos la noche del domingo 17 de mayo en el barrio Arenales, cerca del sector Cemcol, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima fue identificada como José David Reyes Nolasco, de 16 años. Según testigos, el menor residía en la colonia Municipal de San Pedro Sula, y habría sido raptado por desconocidos.

Cámara captó el asesinato de joven en plaza comercial de salida al oriente

Vecinos de la zona informaron que escucharon una ráfaga de disparos, y que cuando salieron para ver qué había ocurrido se encontraron con la terrible escena: el menor que yacía muerto en la solitaria calle de tierra maniatado y con múltiples heridas de bala, específicamente en la cabeza.

Autoridades resguardaron la escena hasta que llegó el equipo forense para el levantamiento.

Autoridades resguardaron la escena hasta que llegó el equipo forense para el levantamiento.

(Foto: cortesía redes sociales)

Tras el hallazgo hicieron el llamado de alerta a las autoridades policiales que arribaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones.

Posteriormente, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para efectos de la respectiva autopsia.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, la identidad y paradero de los hechores. Mientras las indagaciones siguen su curso, habitantes de la zona piden a la policía mayor seguridad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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