Maniatado y con disparos en la cabeza: así hallaron a joven ejecutado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven fue asesinado de varios disparos la noche del domingo 17 de mayo en el barrio Arenales, cerca del sector Cemcol, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.
De manera preliminar se dio a conocer que la víctima fue identificada como José David Reyes Nolasco, de 16 años. Según testigos, el menor residía en la colonia Municipal de San Pedro Sula, y habría sido raptado por desconocidos.
Vecinos de la zona informaron que escucharon una ráfaga de disparos, y que cuando salieron para ver qué había ocurrido se encontraron con la terrible escena: el menor que yacía muerto en la solitaria calle de tierra maniatado y con múltiples heridas de bala, específicamente en la cabeza.
Tras el hallazgo hicieron el llamado de alerta a las autoridades policiales que arribaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones.
Posteriormente, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para efectos de la respectiva autopsia.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, la identidad y paradero de los hechores. Mientras las indagaciones siguen su curso, habitantes de la zona piden a la policía mayor seguridad.