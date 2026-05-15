La raptaron, la bajaron del vehículo y la acribillaron: crimen de joven en la San Ignacio

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido lanzada de un vehículo, sicarios le quitaron la vida a una mujer en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.
El hecho se registró a altas horas de la noche del jueves 14 de mayo, alrededor de las 10:40 de la noche.
Según algunos testigos, personas desconocidas llevaban a la víctima a bordo de un carro cuando se detuvieron en una solitaria calle de la colonia.
La víctima fue identificada como Keily Sucely García, residente de la colonia El Pedregal, según informó su herma gemela que se encontraba en la Morgue del Ministerio Público
Los sicarios bajaron a la víctima en una zona solitaria de la colonia San Ignacio y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
Elementos de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar las primeras investigaciones.
Familiares de la víctima llegaron a la Morgue del Ministerio Público para reclamar el cuerpo de la joven.
La hermana de Keily relató que la joven había salido de su vivienda para comprar medicamentos para su madre cuando fue raptada.
Además, aseguró que Keily tenía 21 años de edad y deja dos hijos menores. Según relató, el rapto ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche.