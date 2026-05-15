La raptaron, la bajaron del vehículo y la acribillaron: crimen de joven en la San Ignacio

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido lanzada de un vehículo, sicarios le quitaron la vida a una mujer en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.

El hecho se registró a altas horas de la noche del jueves 14 de mayo, alrededor de las 10:40 de la noche.

Según algunos testigos, personas desconocidas llevaban a la víctima a bordo de un carro cuando se detuvieron en una solitaria calle de la colonia.

La víctima fue identificada como Keily Sucely García, residente de la colonia El Pedregal, según informó su herma gemela que se encontraba en la Morgue del Ministerio Público