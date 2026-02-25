Doris Gutiérrez es juramentada como diputada del Parlamento Centroamericano

Tegucigalpa, Honduras.- Doris Gutiérrez, exdesignada presidencial, fue juramentada como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), representando a Honduras para el periodo 2026-2030.

La incorporación se oficializó durante una sesión ordinaria desarrollada de manera virtual, en la que participó el pleno del organismo regional.

La presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, fue la encargada de tomar la promesa de ley a la nueva parlamentaria, procedimiento que se realizó mediante la plataforma Zoom.