Doris Gutiérrez es juramentada como diputada del Parlamento Centroamericano

Tegucigalpa, Honduras.- Doris Gutiérrez, exdesignada presidencial, fue juramentada como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), representando a Honduras para el periodo 2026-2030.
La incorporación se oficializó durante una sesión ordinaria desarrollada de manera virtual, en la que participó el pleno del organismo regional.
La presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, fue la encargada de tomar la promesa de ley a la nueva parlamentaria, procedimiento que se realizó mediante la plataforma Zoom.
Gutiérrez, quien se desempeñó como designada presidencial en el actual gobierno, confirmó días atrás que asumiría el cargo dentro de la bancada hondureña, aunque aseguró que la noticia la tomó por sorpresa.
Según explicó, no gestionó ni buscó activamente la designación, sino que su incorporación responde a los mecanismos establecidos para la integración del organismo regional.
El Parlacen está conformado por representantes electos en los procesos generales de los países miembros, además de funcionarios que se incorporan conforme a los períodos políticos vigentes en cada nación.
De acuerdo con el calendario institucional, los parlamentarios que asumirán funciones en los próximos días corresponden a los representantes surgidos de las elecciones generales de 2021.
Los diputados electos en los comicios generales de 2025 iniciarán su periodo hasta el año 2030, cuando concluya el actual ciclo de representación dentro del Parlacen.