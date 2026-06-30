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La escondieron en paquetes de reconocida marca de lujo: Gloria Interiano y su hija transportaban droga en Choluteca

Doña Gloria Interiano y su hija fueron capturadas con 154 paquetes con supuesta cocaína ocultos en una camioneta bajo los asientos y rotulado con la marca de "Dolce&Gabbana"

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 10:14
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Ocultos en compartimientos falsos de una camioneta interceptada en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras, fueron encontrados un total de 154 paquetes con supuesta cocaína en posesión de Gloria Interiano y su hija. Aquí los detalles.

 Foto: EL HERALDO
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La captura se ejecutó la tarde del lunes-29 de junio de 2026- durante un operativo antidrogas en el punto de control de Pavana.

 Foto: Redes sociales
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Ambas transitaban por la comunidad de Los Rincones, en el municipio de Namasigüe, en una camioneta marca Ford Explorer, color rojo y con placas HDW-0653, cuando las autoridades las detuvieron.

 Foto: Redes sociales
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En el carro iba Angie Yariela Mejía Interiano, de 28 años, originaria de Florida, Copán y residente en el barrio Peña por Abajo, en Tegucigalpa. También la acompañaba su madre, Gloria Rita Interiano Melgar (51), y un menor no identificado.

 Foto: Redes sociales
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El vehículo fue requerido por agentes de la Policía de Fronteras y, durante la revisión preliminar, los uniformados observaron paquetes de color café ocultos bajo los asientos del vehículo.

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Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) realizaron las pruebas de campo, las cuales dieron resultado positivo preliminar para clorhidrato de cocaína.

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En los empaques cafés estaba la presunta droga con el nombre de la marca “Dolce&Gabbana”, escondido debajo de los asientos.

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Las autoridades confirmaron el decomiso de 154 paquetes, mismos que, según las autoridades, iban a ser distribuidos en Tegucigalpa y otras zonas.

 Foto: EL HERALDO
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Angie y su madre fueron detenidas y remitidas a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Por su parte, el menor de edad que las acompañaba fue puesto a disposición de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

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