Colegio de Abogados exige agilizar investigaciones por ataques contra profesionales del derecho

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) exigió este martes a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y al Ministerio Público (MP) acelerar las investigaciones relacionadas con los recientes atentados, amenazas y actos de persecución denunciados por profesionales del derecho en distintas zonas del país.

El gremio advirtió que la situación representa un riesgo directo para la vida de sus agremiados, luego de varios hechos violentos registrados en las últimas semanas.

El presidente del CAH, Olbin Sarmiento, expresó su preocupación ante el aumento de los casos y señaló que el gremio da seguimiento a las denuncias presentadas.

Entre los hechos más graves mencionados se encuentra el atentado contra el abogado Luis Miguel Gómez en San Pedro Sula, quien sobrevivió tras recibir múltiples impactos de bala.