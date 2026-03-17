Protesta: El Zonal Belén reabre tras acuerdo para restaurar Plaza Corazón

Tegucigalpa, Honduras.- El mercado Zonal Belén retomó sus operaciones este martes, luego de permanecer cerrado durante cuatro horas por una protesta de locatarios que exigían claridad sobre el futuro de la Plaza Corazón. El cierre temporal fue una medida adoptada por los comerciantes ante la preocupación de que este espacio, destinado al descanso de los usuarios, fuera desmontado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tras varias horas de diálogo, los locatarios y las autoridades municipales alcanzaron un acuerdo para restaurar la plaza. “Logramos un entendimiento con las autoridades municipales, quienes nos aseguraron que la Plaza Corazón no será eliminada, sino restaurada en beneficio de todos los usuarios del mercado”, expresó Edwin Molina, presidente de los vendedores. El dirigente detalló que la protesta surgió luego de una asamblea informativa realizada desde la tarde del lunes, en la que participaron comerciantes y asesores legales, ante la falta de comunicación previa con la alcaldía. “Hemos conversado con el director de mercados y representantes del alcalde, logrando acuerdos importantes que garantizan la reconstrucción de la plaza y el ordenamiento del mercado, algo que veníamos solicitando desde hace tiempo”, afirmó Molina.

Durante el cierre, los portones del mercado permanecieron bloqueados, impidiendo el ingreso de vendedores, compradores y unidades del transporte público que operan en la zona. “Nos vimos obligados a tomar esta decisión porque no existía un canal de diálogo efectivo, pero hoy podemos decir que se abrió una puerta para trabajar en conjunto con las autoridades municipales”, agregó Molina. La situación generó congestionamiento vehicular en el bulevar del Norte, donde decenas de buses del transporte urbano se estacionaron a la orilla de la vía, afectando la circulación en esa zona. “Sabemos que esto causó molestias a la población, por lo que pedimos disculpas a los capitalinos, pero era necesario para defender un espacio que es patrimonio de nuestro mercado”, manifestó Molina. Por su parte, las autoridades municipales confirmaron que el incidente se debió a un malentendido sobre las intervenciones en la Plaza Corazón.

“Hemos llegado al acuerdo de que la Plaza Corazón será restaurada, el alcalde nos encomendó siempre dialogar, nunca confrontar, es amigo de los capitalinos y lo que él quiere nada más es orden y a eso se llegó hoy”, explicó Bayron Sánchez, gerente de Orden Público. El funcionario indicó que la instrucción del alcalde ha sido priorizar el diálogo con los distintos sectores para evitar confrontaciones innecesarias. “El alcalde nos ha encomendado dialogar siempre con los capitalinos, buscando soluciones conjuntas que permitan avanzar en el ordenamiento de los mercados sin afectar a los comerciantes”, añadió Sánchez.