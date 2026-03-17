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Protesta: El Zonal Belén reabre tras acuerdo para restaurar Plaza Corazón

El cierre del Zonal Belén terminó tras un acuerdo con la Alcaldía, que se comprometió a reconstruir la Plaza Corazón y mejorar el orden en elmercado

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 14:29
Protesta: El Zonal Belén reabre tras acuerdo para restaurar Plaza Corazón

Locatarios del Zonal Belén reabrieron el mercado tras diálogo con la Alcaldía, que se comprometió a reconstruir la Plaza Corazón.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El mercado Zonal Belén retomó sus operaciones este martes, luego de permanecer cerrado durante cuatro horas por una protesta de locatarios que exigían claridad sobre el futuro de la Plaza Corazón.

El cierre temporal fue una medida adoptada por los comerciantes ante la preocupación de que este espacio, destinado al descanso de los usuarios, fuera desmontado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Tras varias horas de diálogo, los locatarios y las autoridades municipales alcanzaron un acuerdo para restaurar la plaza.

“Logramos un entendimiento con las autoridades municipales, quienes nos aseguraron que la Plaza Corazón no será eliminada, sino restaurada en beneficio de todos los usuarios del mercado”, expresó Edwin Molina, presidente de los vendedores.

El dirigente detalló que la protesta surgió luego de una asamblea informativa realizada desde la tarde del lunes, en la que participaron comerciantes y asesores legales, ante la falta de comunicación previa con la alcaldía.

“Hemos conversado con el director de mercados y representantes del alcalde, logrando acuerdos importantes que garantizan la reconstrucción de la plaza y el ordenamiento del mercado, algo que veníamos solicitando desde hace tiempo”, afirmó Molina.

Comerciantes del Zonal Belén retoman labores tras acuerdo para reconstruir Plaza Buen Corazón

Durante el cierre, los portones del mercado permanecieron bloqueados, impidiendo el ingreso de vendedores, compradores y unidades del transporte público que operan en la zona.

“Nos vimos obligados a tomar esta decisión porque no existía un canal de diálogo efectivo, pero hoy podemos decir que se abrió una puerta para trabajar en conjunto con las autoridades municipales”, agregó Molina.

La situación generó congestionamiento vehicular en el bulevar del Norte, donde decenas de buses del transporte urbano se estacionaron a la orilla de la vía, afectando la circulación en esa zona.

“Sabemos que esto causó molestias a la población, por lo que pedimos disculpas a los capitalinos, pero era necesario para defender un espacio que es patrimonio de nuestro mercado”, manifestó Molina.

Por su parte, las autoridades municipales confirmaron que el incidente se debió a un malentendido sobre las intervenciones en la Plaza Corazón.

Mercado Zonal Belén retoma operaciones tras cierre de cuatro horas gracias a acuerdo con la Alcaldía

“Hemos llegado al acuerdo de que la Plaza Corazón será restaurada, el alcalde nos encomendó siempre dialogar, nunca confrontar, es amigo de los capitalinos y lo que él quiere nada más es orden y a eso se llegó hoy”, explicó Bayron Sánchez, gerente de Orden Público.

El funcionario indicó que la instrucción del alcalde ha sido priorizar el diálogo con los distintos sectores para evitar confrontaciones innecesarias.

“El alcalde nos ha encomendado dialogar siempre con los capitalinos, buscando soluciones conjuntas que permitan avanzar en el ordenamiento de los mercados sin afectar a los comerciantes”, añadió Sánchez.

Cuatro horas estuvo cerrado el Zonal Belén por desacuerdos con la Alcaldía Municipal.

Cuatro horas estuvo cerrado el Zonal Belén por desacuerdos con la Alcaldía Municipal.

 (Foto: Emilio Flores/ELHERALDO)

Además, destacó que el acuerdo incluye un trabajo coordinado entre la Alcaldía, la asociación de locatarios y la Policía Municipal para mejorar la organización interna del Zonal Belén.

“Vamos a trabajar de la mano con los vendedores para garantizar un mercado más ordenado, seguro y funcional, beneficiando tanto a comerciantes como a los usuarios”, puntualizó el funcionario.

Los locatarios valoraron como positivo el resultado del diálogo, señalando que la unidad mostrada durante la protesta permitió alcanzar compromisos que no se habían logrado anteriormente.

Con la reapertura del mercado, las actividades comerciales volvieron a la normalidad, mientras se espera que en los próximos días inicien los trabajos de restauración de la Plaza Corazón y otras mejoras en el centro de abasto.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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