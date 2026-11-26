Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal Johel Zelaya aseguró que el Ministerio Público (MP) no decomisó el dinero que permanecía en las instalaciones de Koriun Inversiones, en Choloma, Cortés, debido a que los usuarios de la empresa se opusieron al retiro de los fondos, pese a que existía una orden judicial.
“Cuando la fiscalía respectiva llegó a Choloma, al local que ocupaba Koriun, quisimos sacar el dinero por una orden judicial, pero los usuarios de Koriun, los que depositaban en Koriun, se opusieron”, manifestó Zelaya.
El exfiscal también explicó que, debido a lo ocurrido, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) analizó la procedencia de los fondos y consideró que pertenecían a terceros de buena fe, por lo que solicitó al juzgado dejar sin valor la medida judicial.
“¿No recuerdan ustedes que no dejaron sacar nada? Cuando sucede esto, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado analizó que el dinero que estaba ahí era de terceros de buena fe, solicitó al juzgado que esa medida quedara sin valor; los mismos medios saben que ese dinero quedó ahí y solo se contabilizó”, agregó.
Por otra parte, el exfuncionario cuestionó la credibilidad de Iván Velásquez en su audiencia de prueba anticipada y pidió al Ministerio Público que le practique una evaluación psicológica, al considerar que sus declaraciones han presentado cambios en diferentes ocasiones.
"Este muchacho Iván tiene un grado de manipulación increíble, yo les invito a los que dicen que Iván ha mencionado en una supuesta declaración anticipada, que busquen, que analicen la conducta de Iván, y que le exijan al Ministerio Público hacerle un estudio psicológico".
“Iván es un mentiroso patológico, nosotros en reiteradas ocasiones fuimos a ofrecerle beneficios para que él hablara, inclusive involucró gente del actual gobierno, pero cuando nosotros íbamos y volvíamos a hablar, ya cambiaba de versión, entonces no era nada formal llevarlo a una audiencia”, sentenció.
Declaración anticipada de Velásquez
Las declaraciones de Zelaya se producen después de que Iván Velásquez compareciera ante las autoridades para rendir una declaración anticipada relacionada con el caso Koriun, diligencia en la que habría aportado nuevos detalles sobre el funcionamiento de la empresa y sus presuntos vínculos con figuras políticas.
Tras salir de la audiencia, Velásquez reveló que "cinco políticos" estarían relacionados con el caso, aunque no proporcionó públicamente sus nombres ni mayores detalles sobre los señalamientos.
Koriun Inversiones operaba en al menos siete departamentos y en 2024, la empresa reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas, sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).