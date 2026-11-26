Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal Johel Zelaya aseguró que el Ministerio Público (MP) no decomisó el dinero que permanecía en las instalaciones de Koriun Inversiones, en Choloma, Cortés, debido a que los usuarios de la empresa se opusieron al retiro de los fondos, pese a que existía una orden judicial.

“Cuando la fiscalía respectiva llegó a Choloma, al local que ocupaba Koriun, quisimos sacar el dinero por una orden judicial, pero los usuarios de Koriun, los que depositaban en Koriun, se opusieron”, manifestó Zelaya.

El exfiscal también explicó que, debido a lo ocurrido, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) analizó la procedencia de los fondos y consideró que pertenecían a terceros de buena fe, por lo que solicitó al juzgado dejar sin valor la medida judicial.

“¿No recuerdan ustedes que no dejaron sacar nada? Cuando sucede esto, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado analizó que el dinero que estaba ahí era de terceros de buena fe, solicitó al juzgado que esa medida quedara sin valor; los mismos medios saben que ese dinero quedó ahí y solo se contabilizó”, agregó.