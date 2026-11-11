Diputado Alex Berríos quiere ver "tras las rejas" a los autores intelectuales del caso Koriun

Cortés, Honduras.- Alex Berríos, diputado del Partido Liberal, demandó investigaciones rigurosas para identificar y llevar ante la justicia a los actores intelectuales del caso Koriun Inversiones. El congresista calificó la situación como un hecho sensible y cuestionó que, pese a las investigaciones realizadas, todavía no se haya logrado identificar a todos los responsables ni establecer un mecanismo para devolver el dinero a las personas afectadas. “Este es un caso muy sensible, un caso que realmente da asco, lo que pasó y cómo no se ha podido dar la devolución del dinero ni la identificación e individualización de las personas que llevaron a cabo estos delitos”, manifestó.

En ese sentido, Berríos señaló que las autoridades ya tienen identificadas a algunas de las personas que participaron en la parte operativa de la estructura, pero consideró necesario avanzar hacia los responsables intelectuales y quienes se habrían quedado con los fondos captados. “Sí, tienen a las partes operativas, pero queremos también, y el pueblo hondureño lo pide, ver tras las rejas a los actores intelectuales y a la gente que se quedó con ese dinero”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mano dura

Berríos sostuvo que las responsabilidades en el caso deben deducirse sin distinciones políticas, al considerar que todas las personas que hayan tenido participación en los hechos deben responder ante la justicia. “La ley no tiene ni colores políticos. El que es culpable, el que tuvo responsabilidad, tiene que pagar el precio, tiene que hacerse responsable de sus actos, empezando por la devolución de los fondos y terminando por ir tras las rejas”, afirmó.

Iniciativa

Por otra parte, el diputado recordó que hace aproximadamente dos o tres meses presentó una iniciativa denominada Ley Antifraude Piramidal, con la que busca combatir la captación irregular de fondos y evitar que se repitan estafas de esta naturaleza en el país. Berríos detalló que el proyecto se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde está pendiente de recibir una opinión, por lo que espera que el pronunciamiento sea favorable para que pueda aprobarse antes de que finalice 2026. Según explicó, la propuesta pretende establecer mecanismos legales para frenar este tipo de actividades y sancionar a las personas que recurran a estructuras fraudulentas para perjudicar económicamente a la población hondureña.