Nombran a Osman García como nuevo director ejecutivo del INA

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura juramentó este martes al abogado Osman Eduardo García Vega como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), y nombró al abogado Leonardo Nicolás Tercero Rodríguez como subdirector ejecutivo de la institución.
Los nombramientos forman parte de las acciones orientadas a garantizar la continuidad del trabajo institucional en materia agraria.
García Vega cuenta con varios años de experiencia dentro del Instituto Nacional Agrario, donde se desempeñó como jefe de la División Legal, función que le permitió conocer de cerca los expedientes, procedimientos y principales necesidades de la institución.
El nuevo funcionario manifestó que una de sus prioridades será avanzar en la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, brindando respuestas a las familias campesinas y trabajando conforme al marco legal vigente.
Asimismo, señaló que asume esta responsabilidad para dar continuidad a los procesos de titulación, mediante una gestión basada en el trabajo, la transparencia y el servicio a la población.
Fortalecimiento del INA
Por su parte, el abogado Leonardo Nicolás Tercero Rodríguez, quien cuenta con cerca de 11 años de trayectoria en el INA, expresó su disposición de contribuir al fortalecimiento de la institución y consolidar un equipo de trabajo enfocado en ofrecer soluciones al país.
Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de atender los desafíos pendientes del sector agrario, fortalecer los procesos internos y avanzar en respuestas concretas para quienes esperan seguridad jurídica sobre sus tierras.