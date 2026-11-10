Nombran a Osman García como nuevo director ejecutivo del INA

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura juramentó este martes al abogado Osman Eduardo García Vega como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), y nombró al abogado Leonardo Nicolás Tercero Rodríguez como subdirector ejecutivo de la institución.

Los nombramientos forman parte de las acciones orientadas a garantizar la continuidad del trabajo institucional en materia agraria.

García Vega cuenta con varios años de experiencia dentro del Instituto Nacional Agrario, donde se desempeñó como jefe de la División Legal, función que le permitió conocer de cerca los expedientes, procedimientos y principales necesidades de la institución.