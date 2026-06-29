A siete kilómetros del DC, El Cimarrón sobrevive sin agua potable ni electricidad

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo siete kilómetros de Tegucigalpa, la aldea El Cimarrón permanece sumida en el abandono. Sin acceso a energía eléctrica, agua potable y con calles en deterioro, unas 70 familias sobreviven en una comunidad rural donde las necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Ubicada en una zona montañosa al oeste de la capital, la aldea depende en gran medida de la organización de sus habitantes para enfrentar las carencias y mantener el acceso a la comunidad, ante la escasa presencia de las autoridades. Don Pascual Enrique Zerón narró a EL HERALDO las principales necesidades que enfrenta la comunidad. “Ya tenemos años luchando por el agua, la luz y la calle. Ustedes son testigos de la bajada que hay; es bien complicada, cuesta arriba. Nosotros hemos sobrevivido con el apoyo de la comunidad, porque del gobierno no hemos recibido ayuda para esas huellas que ustedes vieron”, expresó Zerón. Agregó que algunas pequeñas obras que han logrado concretar han sido posibles gracias a la solidaridad de los vecinos y al apoyo de familiares migrantes. “Ellos son los que nos han ayudado a hacer esas huellas, porque del gobierno no hemos tenido apoyo”, manifestó.

Uno de los principales problemas es la falta de agua potable. “Aquí no tenemos agua y la que usamos la sacamos de la lluvia o de un pozo que le decimos la cañada. De ahí nos abastecemos para cada casa”, explicó, describiendo una realidad que se repite en varias viviendas de la zona. En temporadas difíciles, los habitantes deben ingeniárselas para conseguir el líquido vital. “A veces, para tomar agua, tenemos que ensillar burritos y bajar hasta un quebradón para traerla, porque no hay otra opción”, relató el entrevistado, evidenciando la dureza de la vida diaria. También señalaron la falta de energía eléctrica y el deterioro de las vías de acceso en la zona. “Necesitamos agua, luz y calle. Si no hay acceso a la carretera, estamos prácticamente incomunicados con las autoridades”, dijeron los pobladores, quienes insisten en que la situación se mantiene desde hace años. En la aldea viven aproximadamente 70 familias, que coinciden en que la falta de servicios básicos ha marcado su día a día durante generaciones. Los habitantes hacen un llamado directo a las autoridades municipales para que atiendan la problemática. “Le pedimos al alcalde Juan Diego Zelaya que se acuerde de esta comunidad. Aquí hemos estado abandonados”, manifestó, por su parte, Nectalí Henríquez. “Pedimos ayuda al gobierno para el agua, la luz y la carretera, que está en muy mal estado. No nos olviden, porque necesitamos apoyo urgente”, expresó Henríquez.