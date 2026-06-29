CSJ da luz verde a protocolo para frenar la sustracción internacional de menores

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó el autoacordado que contiene el Protocolo de Actuación para el Funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

La iniciativa busca establecer criterios uniformes para que los órganos jurisdiccionales tramiten con mayor rapidez los procesos de restitución internacional de menores, en cumplimiento del Convenio de La Haya, ratificado por Honduras en 1993 y vigente desde 1994.

El documento también procura garantizar el interés superior de la niñez y evitar retrasos en este tipo de casos.

El protocolo fue remitido al Congreso Nacional para su ratificación.

La magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, explicó que el protocolo servirá como una herramienta jurisdiccional para orientar a los jueces en el conocimiento de estos procesos.

"Esta es una herramienta jurisdiccional que va a marcar el norte sobre los procedimientos que todos los jueces tienen que seguir en el conocimiento de los procesos, y para que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) pueda hacer solicitud de restitución o de traslado de un niño que ha sido traído a nuestro país de manera ilegal", explicó Ochoa.