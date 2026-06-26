Baja vacunación en granjas avícolas aumenta el riesgo de que la gripe aviar se transmita a humanos

Tegucigalpa, Honduras. -Ante los casos de influenza aviar tipo A H5N1 que se registran en aves silvestres y domésticas en el occidente del país, las autoridades sanitarias temen el riesgo de que esta enfermedad se propague a los humanos, debido a las tasas bajas de vacunación en el sector avícola. La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, expresó su preocupación ante este escenario, señalando que el país no ha logrado alcanzar niveles óptimos de inmunización contra la influenza, ni siquiera frente a la amenaza directa de la enfermedad. "Con el tema de influenza, lamentablemente no alcanzamos tampoco las coberturas óptimas de vacunación; ni aun con la amenaza que tenemos del inicio de la temporada o de que tenemos casos de influenza aviar en el país, no alcanzamos las coberturas", manifestó. La funcionaria detalló que la situación es aún más preocupante en sectores altamente expuestos, como el personal que labora en granjas avícolas, donde el contacto con aves incrementa el riesgo de contagio.

"A lo máximo llegamos al 45% de cobertura de vacunación contra influenza en granjas avícolas; lo mismo en personal de salud. No alcanzamos coberturas de vacunación óptimas con la vacuna de influenza", dijo. La influenza aviar A H5N1 es un virus que circula principalmente en aves, pero que en ciertos casos puede infectar a humanos, especialmente a quienes tienen contacto directo con animales infectados o superficies contaminadas. Aunque la transmisión entre personas es poco frecuente, organismos internacionales han advertido que la exposición constante podría aumentar el riesgo de mutaciones del virus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el principal factor de riesgo para la transmisión de esta enfermedad de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces. Según el organismo, "el desplume, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, especialmente en entornos domésticos, también pueden ser factores de riesgo". En ese sentido al tener a cerca del 55% de los trabajadores de granjas avícolas del país sin la vacuna contra la influenza aumenta el riesgo de la propagación de la gripe aviar a los humanos.