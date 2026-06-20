Avicultores garantizan consumo seguro de pollo y huevo tras casos de influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de confirmarse un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial en el municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara, la Federación de Avicultores de Honduras (Fedavih) aseguró que el consumo de pollo y huevo en el país sigue siendo seguro.

A través de un comunicado, la federación reafirmó a la población hondureña que el consumo de pollo y huevo es seguro y no representa un riesgo de transmisión de influenza aviar.

"La industria avícola nacional mantiene rigurosos estándares de bioseguridad, control sanitario e inocuidad alimentaria en toda la cadena productiva, asegurando que los productos que llegan a los hogares hondureños cumplen con los más altos niveles de calidad y seguridad para el consumo", indicaron.