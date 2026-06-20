Avicultores garantizan consumo seguro de pollo y huevo tras casos de influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de confirmarse un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial en el municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara, la Federación de Avicultores de Honduras (Fedavih) aseguró que el consumo de pollo y huevo en el país sigue siendo seguro.
A través de un comunicado, la federación reafirmó a la población hondureña que el consumo de pollo y huevo es seguro y no representa un riesgo de transmisión de influenza aviar.
"La industria avícola nacional mantiene rigurosos estándares de bioseguridad, control sanitario e inocuidad alimentaria en toda la cadena productiva, asegurando que los productos que llegan a los hogares hondureños cumplen con los más altos niveles de calidad y seguridad para el consumo", indicaron.
Asimismo, garantiza el abastecimiento de carne de pollo y huevo de manera segura y responsable a través de los diferentes canales de comercialización del país.
Señala que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) trabaja de manera articulada con la industria avícola hondureña manteniendo una vigilancia epidemiológica activa y permanente para proteger la sanidad avícola nacional.
Indicaron que las empresas del sector han reforzado de inmediato las medidas de bioseguridad en granjas, centros de producción, transporte y toda la cadena avícola.
La Federación hizo un llamado a todos los productores avícolas a extremar las medidas de bioseguridad en sus unidades de producción, incluyendo la restricción de acceso a personas ajenas a las granjas.
Además del uso permanente de pediluvios y desinfectantes, la limpieza y desinfección de instalaciones y equipos, el confinamiento adecuado de las aves y la prevención del contacto con fauna silvestre.
También exhortan a los productores a reportar inmediatamente a Senasa cualquier signo compatible con la enfermedad, tales como mortalidad elevada y repentina, problemas respiratorios, disminución brusca en la postura o manifestaciones neurológicas, lo que contribuirá a la detección y una respuesta oportuna.