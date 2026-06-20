Poder Judicial inaugura programa de justicia restaurativa para adolescentes en Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de jóvenes, atravesar un proceso judicial está ligado a las dificultades para reparar el daño causado, limitadas oportunidades de reinserción social y en muchos casos, una respuesta no satisfactorias a sus necesidades judiciales.

Frente a esa realidad, el Poder Judicial inauguró el programa de Justicia Penal Juvenil Restaurativa en el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, orientado a la mediación, y construcción de soluciones que involucren tanto a las víctimas como a los adolescentes infractores y sus comunidades.

Durante el lanzamiento del programa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, destacó que la iniciativa busca fortalecer un modelo centrado en las necesidades de las víctimas, la responsabilidad de los adolescentes involucrados, y la participación activa de la comunidad.

"Muchos conflictos terminan verdaderamente cuando la persona afectada encuentra respuesta, cuando el joven encuentra orientación, y cuando el entorno social participa en la construcción de una salida responsable. Este programa representa procesos más humanos, acompañamiento a los adolescentes y una mayor posibilidad de restaurar la convivencia social”, explicó Vallecillo.