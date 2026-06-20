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El Seguro Social inicia plan para reducir mora quirúrgica; van 143 cirugías en San Pedro Sula

En la zona norte del país hay más de 3,000 pacientes que están esperando ser intervenidos; en Tegucigalpa la cifra es menor y se espera iniciar el plan en los próximos días

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 10:55
El Seguro Social inicia plan para reducir mora quirúrgica; van 143 cirugías en San Pedro Sula

Las intervenciones quirúrgicas comenzaron hace dos semanas en el Hospital Regional del Norte del IHSS.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) puso en marcha un programa para reducir la mora quirúrgica que hay en sus hospitales.

El plan comenzó en San Pedro Sula, donde más de 3,000 pacientes permanecen en lista de espera; como parte de esta estrategia, las autoridades informaron que ya se han realizado 143 cirugías.

El director del IHSS, Víctor Martínez, detalló que, aunque la cifra de pacientes en espera supera los 3,000 en San Pedro Sula, este número es variable debido a un proceso de depuración de listas que incluye casos acumulados desde hace más de un año o incluso año y medio.

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“Muchas personas han buscado otras alternativas para resolver sus problemas de salud, por lo que estamos actualizando y depurando la información para tener un dato más preciso”, indicó.

Explicó que este proceso forma parte de una intervención institucional para fortalecer la capacidad de respuesta, incluyendo la reorganización del personal sanitario y la optimización de los recursos disponibles para atender la alta demanda de procedimientos quirúrgicos.

Como parte de las medidas para reducir la mora, el IHSS también impulsa un esquema de tercerización de servicios médicos, mediante la contratación de empresas especializadas en el área de la salud, lo que permitirá ampliar la cobertura de atención y acelerar los procesos quirúrgicos.

En Tegucigalpa el plan de reducción de la mora comenzará a ejecutarse en los próximos días, anunciaron las autoridades.

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El IHSS registra alrededor de 7,000 pacientes que llevan meses, incluso más de un año esperando ser intervenidos quirúrgicamente.

Respecto a las citas médicas, Martínez reconoció que los tiempos de espera pueden oscilar entre uno y tres meses, dependiendo de la disponibilidad de especialistas.

Explicó que esta situación responde a la limitada oferta de médicos con subespecialidades, quienes suelen encontrar mayores incentivos económicos en el sector privado.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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