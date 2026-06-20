El Seguro Social inicia plan para reducir mora quirúrgica; van 143 cirugías en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) puso en marcha un programa para reducir la mora quirúrgica que hay en sus hospitales. El plan comenzó en San Pedro Sula, donde más de 3,000 pacientes permanecen en lista de espera; como parte de esta estrategia, las autoridades informaron que ya se han realizado 143 cirugías. El director del IHSS, Víctor Martínez, detalló que, aunque la cifra de pacientes en espera supera los 3,000 en San Pedro Sula, este número es variable debido a un proceso de depuración de listas que incluye casos acumulados desde hace más de un año o incluso año y medio.

“Muchas personas han buscado otras alternativas para resolver sus problemas de salud, por lo que estamos actualizando y depurando la información para tener un dato más preciso”, indicó. Explicó que este proceso forma parte de una intervención institucional para fortalecer la capacidad de respuesta, incluyendo la reorganización del personal sanitario y la optimización de los recursos disponibles para atender la alta demanda de procedimientos quirúrgicos. Como parte de las medidas para reducir la mora, el IHSS también impulsa un esquema de tercerización de servicios médicos, mediante la contratación de empresas especializadas en el área de la salud, lo que permitirá ampliar la cobertura de atención y acelerar los procesos quirúrgicos. En Tegucigalpa el plan de reducción de la mora comenzará a ejecutarse en los próximos días, anunciaron las autoridades.