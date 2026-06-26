Sequía agravará la inseguridad alimentaria y reducirá las cosechas, advierten expertos

Tegucigalpa, Honduras.- La producción de alimentos en Honduras enfrenta un panorama crítico ante una sequía prolongada, que dejaría pérdidas estimadas en alrededor de dos millones de quintales de maíz y frijol, según advirtieron los productores de granos básicos. De acuerdo a Darwin Cálix, las condiciones climáticas adversas, marcadas por el fenómeno de El Niño y una canícula prolongada que se extendería desde el 15 de julio hasta inicios de octubre, provocarán una reducción significativa en las cosechas. El impacto estaría concentrado principalmente en el corredor seco, una de las regiones más vulnerables del país, donde miles de familias dependen de la agricultura para garantizar su alimentación diaria.

De acuerdo con las proyecciones, la magnitud de la sequía este año será superior a la de períodos anteriores, ya que abarcará una mayor extensión del territorio hondureño, reduciendo considerablemente la producción agrícola. "Siempre hemos tenido sequías, pero este año el impacto será mucho mayor a nivel nacional", advirtió Cálix. El productor también cuestionó la falta de una estrategia agroalimentaria clara por parte del Estado para enfrentar estos fenómenos climáticos, señalando que esta debilidad agrava aún más la situación de los pequeños productores. Por lo que subrayó que el Gobierno debe garantizar el abastecimiento de alimentos para las familias afectadas, especialmente en las zonas más golpeadas por la sequía.