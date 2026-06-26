MP investiga a Johel Zelaya por presuntos contratos ilegales; solicitan vaciado de sus teléfonos

Tegucigalpa, Honduras.- “Johel Zelaya no se va a correr porque no debe nada, no debe nada”, fueron las declaraciones del exfiscal de la República, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación en su contra por presuntamente firmar contratos ilegales, así como actuaciones contrarias a la Constitución que provocaron su destitución en juicio político. En horas tempranas, Zelaya se presentó a los juzgados en materia de Crimen Organizado, Medioambiente y Corrupción para conocer las diligencias prejudiciales, afirmando que el caso, hasta el momento, se maneja bajo secretividad. “Realmente no sé de qué se trata, mi administración fue sana. Estoy aquí porque tengo la frente en alto, siempre con firmeza", externó, destacando que desconoce el motivo de la investigación.

Agregó: “Johel Zelaya no se va a correr porque no debe nada, no debe nada. Nuestra administración fue una administración extremadamente sana y lo saben las autoridades.” El exfiscal general alegó que los últimos contratos firmados por él, por los cuales serían las investigaciones, fueron renovaciones de personal antes de abandonar el cargo. Defendió que los últimos contratos que se firmaron fueron renovaciones de personal. "Hay aproximadamente 280 personas por contrato. No son contrataciones nuevas, siempre son renovaciones", dijo

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