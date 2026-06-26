MP investiga a Johel Zelaya por presuntos contratos ilegales; solicitan vaciado de sus teléfonos

Tegucigalpa, Honduras.- “Johel Zelaya no se va a correr porque no debe nada, no debe nada”, fueron las declaraciones del exfiscal de la República, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación en su contra por presuntamente firmar contratos ilegales, así como actuaciones contrarias a la Constitución que provocaron su destitución en juicio político.
En horas tempranas, Zelaya se presentó a los juzgados en materia de Crimen Organizado, Medioambiente y Corrupción para conocer las diligencias prejudiciales, afirmando que el caso, hasta el momento, se maneja bajo secretividad.
“Realmente no sé de qué se trata, mi administración fue sana. Estoy aquí porque tengo la frente en alto, siempre con firmeza", externó, destacando que desconoce el motivo de la investigación.
Agregó: “Johel Zelaya no se va a correr porque no debe nada, no debe nada. Nuestra administración fue una administración extremadamente sana y lo saben las autoridades.”
El exfiscal general alegó que los últimos contratos firmados por él, por los cuales serían las investigaciones, fueron renovaciones de personal antes de abandonar el cargo.
Defendió que los últimos contratos que se firmaron fueron renovaciones de personal. "Hay aproximadamente 280 personas por contrato. No son contrataciones nuevas, siempre son renovaciones", dijo
Dos líneas
La Fiscalía solicitó realizar el vaciado de las dos líneas telefónicas utilizadas por Zelaya, con el objetivo de extraer información y comunicaciones que puedan incorporarse al expediente.
Con esto, Zelaya enfrenta dos líneas de investigación; una por la presunta autorización de contratos y nombramientos cuando ya no tendría facultades legales para hacerlo y la otra principal por actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional, y por negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.
“Será el pueblo el que va a juzgar. Siempre voy a salir con fuerza defendiéndome porque no voy a permitir que mi nombre se manche, porque me he cuidado por décadas en mi vida adulta y no voy a permitir que se manche mi nombre por temas que no son", recalcó.