Subsidio de la ENEE a 324,638 abonados está a punto de vencer: ¿Cuándo desaparecerá el beneficio?

Con la llegada del nuevo gobierno de Nasry Asfura se establecieron criterios más estrictos de focalización y en mayo más de 600,000 abonados fueron excluidos, dejando el beneficio únicamente para 324,638 hogares. Sin embargo, la medida que los favorece está a punto de vencer.
En mayo, tras la publicación del Decreto Ejecutivo 12-2026 sobre la focalización del subsidio eléctrico, el número de beneficiarios se redujo y 324,638 usuarios mantuvieron el beneficio. ¿Cuándo vencerá para quienes sí continuaron aplicando?
Luego de que en mayo se eliminara a 600,000 abonados que no calificaron bajo los nuevos criterios de vulnerabilidad económica, los 324,638 hogares focalizados mantuvieron el subsidio durante mayo y junio, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.
Es decir, si el subsidio no es renovado, más de 300,000 personas deberán pagar el valor total de su consumo eléctrico a partir del 30 de junio, fecha en la que vence la medida.
No obstante, se desconoce si el gobierno tomará la decisión de continuar con el beneficio y, de hacerlo, si seguirá favoreciendo a la misma cantidad de hogares o si el número de beneficiarios se reducirá.
El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, manifestó a La Prensa que probablemente el Poder Ejecutivo extenderá el subsidio, pero únicamente para las personas en pobreza extrema.
“El asunto es cómo llegar a esas personas sin beneficiar a gente que no necesita el subsidio; quizá ya encontraron la forma de focalizarlo”, expresó el empresario.
Cabe destacar que el Decreto Ejecutivo 12-2026 establece la continuidad del proceso de focalización del subsidio eléctrico. “La ENEE, en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN) y otras instituciones del sector público, deberán continuar con el proceso de profundización de la focalización de dicho subsidio para que el mismo sea recibido por las familias de ingresos precarios en pobreza extrema”, indica el documento publicado en La Gaceta.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha sido uno de los temas en los que más se ha centrado el gobierno. En el Congreso Nacional se están socializando nuevas reformas relacionadas con la institución.
Hasta el momento, el tema de extender el subsidio eléctrico no ha sido un tema en el Poder Legislativo. Las más de 300,000 personas que serán afectadas deben estar atentas a la nueva medida que tomará el gobierno.