Reforzarán presencia policial en los alrededores de centros educativos, asegura ministra

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia que se registra en el país está llegando a los centros educativos, por lo que la Secretaría de Educación implementará patrullajes policiales en escuelas y colegios ubicados en zonas de mayor riesgo. Las acciones que se esperan desarrollar en los próximos días son parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad para reforzar la protección de estudiantes y docentes a nivel nacional. Arely Argueta, titular de Educación, informó que se creó una mesa de trabajo interinstitucional orientada a garantizar entornos escolares seguros, especialmente en sectores considerados vulnerables en departamentos como Francisco Morazán, Cortés y otras regiones del país.

"Estamos trabajando con el ministro de Seguridad y van a patrullar los centros educativos que están en lugares especiales, vamos a tener esas patrullas para que los niños puedan salir tranquilamente de los centros escolares", dijo la funcionaria. Ante los recientes hechos violentos que se registran en cercanías de los centros escolares, padres de familia y expertos señalan que es necesario fortalecer la presencia policial. Entre los más recientes está el ocurrido este jueves 25 de junio, en Juticalpa, Olancho, donde se registró un tiroteo frente a la entrada de un centro escolar. El momento de pánico fue captado por cámaras de seguridad de la zona; en las imágenes se observa que, tras la ráfaga de disparos, los estudiantes y peatones corren para protegerse. En mayo también se dio otro lamentable hecho en El Progreso, Yoro, cuando tres estudiantes fueron ultimados a balazos al salir de un centro educativo.