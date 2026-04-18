Alrededor de 550 docentes denunciaron estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 550 docentes de los diferentes niveles educativos del país denunciaron, entre el 2016 y el 2025, estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado. Así lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente que pide a las autoridades de Honduras “poner en práctica protocolos para salvaguardar la vida e integridad de los docentes en el país”. Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalló que, entre el 2016 y el 2024, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), registró 9,401 quejas de personas afectadas por desplazamiento forzado de las cuales 494 corresponden a docentes.

También, se estima que, solo en el 2025, el Conadeh atendió cerca de 60 casos de docentes en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado. Es decir, que cinco de cada 100 personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado eran docentes de los diferentes niveles educativos. De acuerdo al género de las personas docentes que presentaron quejas, ante el Conadeh, el 68% son mujeres, mientras que el 32% son hombres. Reyes explicó que, muchas amenazas tienen que ver con el liderazgo que pueda tener el docente en las zonas de riesgo donde está laborando.

“El desplazamiento forzado de docentes muchas veces se relaciona con su rol como actores de protección en los centros educativos y en las comunidades o zonas afectadas por la violencia”, dijo. De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, los docentes son víctimas de amenazas en el 71% de los casos, otros son objetos de tentativas de homicidios, violencia de género, asesinato de parientes e incluso de extorsión, que los ubica en primera línea de ser víctimas de desplazamiento forzado y los convierte en uno de los sectores más afectados por la violencia. Reyes declaró que “el gremio de los maestros se ubica en el tercer lugar entre las ocupaciones con más riesgo, únicamente superada por el de las amas de casa y los comerciantes”. Agregó que, el desplazamiento forzado de personas por violencia, tiene como escenario los 18 departamentos del país, sin embargo, el 75% de los casos se registró en cinco departamentos, Francisco Morazán (29%), Cortés (17%), El Paraíso (17%), Olancho (7%) y Choluteca (5%)