Honduras condena los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Honduras condenó este miércoles los ataques perpetrados por Irán contra Kuwait y Baréin, al tiempo que hizo un "llamado urgente" a la contención internacional y a la solución pacífica de las controversias para evitar una mayor escalada en la región.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la administración de Nasry Asfura manifestó su "firme condena" a los ataques, que han puesto en "riesgo la vida y la seguridad de la población civil" de Kuwait y Baréin.

Honduras también expresó "su solidaridad" con los pueblos y Gobiernos de Kuwait y Bahréin, y lamentó de forma particular la pérdida de vidas humanas y el impacto sufrido en la infraestructura civil dentro del territorio kuwaití.

Las autoridades del país centroamericano transmitieron sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y expresaron sus deseos de una pronta recuperación para las personas que resultaron heridas durante las agresiones.