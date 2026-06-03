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Migración recuerda a los viajeros que deben presentar el comprobante de vacunación

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración exigen el comprobante de vacunación si van a viajar a Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 16:45
Migración recuerda a los viajeros que deben presentar el comprobante de vacunación

Los hondureños que van a salir del país con destino a Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, deben presentar de forma obligatoria el comprobante de vacunación extendido por las autoridades sanitarias.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) recordaron a la ciudadanía que “todo hondureño que esté próximo a viajar a un país con circulación activa del virus de sarampión, entre ellos: Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá deben presentar de manera obligatoria su comprobante oficial de vacunación antes de salir de Honduras”.

La medida de control sanitario busca frenar la propagación de la enfermedad en la región y especialmente evitar el contagio de compatriotas.

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La presentación del carnet de inmunización se exigirá en todos los puntos de control migratorio y aduanas del territorio nacional.

Se dio a conocer que la regla aplica de forma estricta para cualquier salida por vía terrestre, marítima o aérea.

“Cumplir con este requisito sanitario evitará retrasos innecesarios o la cancelación de su viaje”, destacó el Instituto Nacional de Migración.

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Autoridades de la Secretaría de Salud han dado a conocer que en nuestro país hay dos casos importados de sarampión.

Los compatriotas llegaron con procedencia de Guatemala, país vecino donde se ha registrado el brote de la enfermedad, la que de acuerdo a especialistas es mortal.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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