Migración recuerda a los viajeros que deben presentar el comprobante de vacunación

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) recordaron a la ciudadanía que “todo hondureño que esté próximo a viajar a un país con circulación activa del virus de sarampión, entre ellos: Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá deben presentar de manera obligatoria su comprobante oficial de vacunación antes de salir de Honduras”. La medida de control sanitario busca frenar la propagación de la enfermedad en la región y especialmente evitar el contagio de compatriotas.

La presentación del carnet de inmunización se exigirá en todos los puntos de control migratorio y aduanas del territorio nacional. Se dio a conocer que la regla aplica de forma estricta para cualquier salida por vía terrestre, marítima o aérea. “Cumplir con este requisito sanitario evitará retrasos innecesarios o la cancelación de su viaje”, destacó el Instituto Nacional de Migración.