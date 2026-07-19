Bukele descarta conflicto con Honduras por isla Conejo: "Solo un necio pensaría eso"

Su reacción ocurrió tras la publicación de un video viral en el que una hondureña agradeció públicamente a su país por brindarle atención médica en el Hospital Rosales en El Salvador, gratuita y sin ninguna distinción.

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas, el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele , se pronunció a través de sus redes para descartar cualquier tipo de confrontación con Honduras por la isla Conejo .

"Me dijeron que no podían operarme porque no tenían el equipo, ni la capacidad", dice parte del testimonio de la hondureña, haciendo referencia a la mora quirúrgica y de atención médica que hay en Honduras.

"Solo un necio pensaría que atacaríamos a una nación hermana por una roca deshabitada y sin producción", escribió Bukele a través de su cuenta oficial de X, donde además compartió el video que acoge el testimonio de la mujer.

Aunque su publicación también surgió tras la recientes declaraciones del mandatario Nasry Asfura el viernes 16 de julio, en las que reafirmó que la isla Conejo es un territorio bajo soberanía nacional, declaraciones que emitió durante el 570 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, que puso fin a la Guerra de las Cien Horas (o Guerra del Fútbol) de 1969.

"Isla Conejo le pertenece a Honduras. Hicimos un acto de presencia en la isla como siempre se ha venido desarrollando desde hace 13 años. Isla Conejo es de Honduras, es nuestra soberanía", expresó Asfura durante un acto conmemorativo de la conocida como 'Guerra de las 100 horas', que se inició el 14 de julio de 1969 y finalizó el 18 del mismo mes entre Honduras y El Salvador.

El martes pasado, el mandatario hondureño también visitó el islote con motivo del 57 aniversario de aquel conflicto de 1969, originado por un contencioso limítrofe y migratorio, donde encabezó el izado de la bandera como símbolo de soberanía, una práctica que, según explicó, Honduras mantiene de forma regular desde hace 13 años.

Pese al tono conciliador de ambos mandatarios, Bukele aclaró que la lucha contra el narcotráfico en esa zona marítima no se detendrá por los límites de control.

"Aun así, no dejaremos pasar las drogas. Si las confiscamos a miles de kilómetros de distancia, también las confiscaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese asunto es de los narcotraficantes. Entre naciones: hermandad", concluyó el presidente salvadoreño en su mensaje.