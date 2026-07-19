Tomás Zambrano y su mensaje sobre la final Argentina vs España: "Honduras le trae suerte a la Scaloneta"

Tegucigalpa, Honduras.- La fiebre del Mundial 2026 en Honduras se adueño hasta de los políticos y Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), dejó un mensaje sobre la final entre Argentina y España. El titular del Poder Legislativo recordó que Argentina enfrentó previo a Qatar 2022 a Honduras y terminó siendo campeón, algo que puede volver a suceder ya que ambas selecciones se enfrentaron a días de la Copa del Mundo 2026.

"Honduras le trae suerte a la Scaloneta. En 2022, la H jugó contra ellos antes del Mundial de Qatar y salieron campeones del mundo", recordó Zambrano. El presidente del Congreso añadió: "Ahora, en 2026, volvimos a enfrentarlos en la preparación para el Mundial y la historia se repite". A criterio de Tomás Zambrano, Argentina se alzará con el campeonato mundial por cuarta vez en su historia.