Tomás Zambrano y su mensaje sobre la final Argentina vs España: "Honduras le trae suerte a la Scaloneta"

Tegucigalpa, Honduras.- La fiebre del Mundial 2026 en Honduras se adueño hasta de los políticos y Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), dejó un mensaje sobre la final entre Argentina y España.
El titular del Poder Legislativo recordó que Argentina enfrentó previo a Qatar 2022 a Honduras y terminó siendo campeón, algo que puede volver a suceder ya que ambas selecciones se enfrentaron a días de la Copa del Mundo 2026.
"Honduras le trae suerte a la Scaloneta. En 2022, la H jugó contra ellos antes del Mundial de Qatar y salieron campeones del mundo", recordó Zambrano.
El presidente del Congreso añadió: "Ahora, en 2026, volvimos a enfrentarlos en la preparación para el Mundial y la historia se repite".
A criterio de Tomás Zambrano, Argentina se alzará con el campeonato mundial por cuarta vez en su historia.
"De la mano de Lionel Messi, Argentina va por el bicampeonato. La racha de Honduras es real: cuando la Albiceleste lo enfrenta antes de una Copa del Mundo, ¡la gloria está asegurada!".
"¡Vamos Argentina, bicampeones 2026!", cerró.
La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España se jugará desde la 1:00 p.m., hora de Honduras, en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.