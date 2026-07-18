El apoyo inesperado de la Casa Blanca a Argentina para la final del Mundial: indignación en Inglaterra

A horas para que se dispute la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, desde la Casa Blanca han dado un respaldo a Messi y compañía mientras algunos esperan un castigo por lo hecho ante Inglaterra. ¿De qué se trata?
Argentina busca su cuarto título de Copa del Mundo y todo se originó por la celebración ante Inglaterra donde sacaron una manta de las Malvinas.
Y es que desde la Casa Blanca defendieron el derecho a la libertad de expresión de Argentina tras la polémica generada por la exhibición de una pancarta en apoyo a la reivindicación territorial de Argentina sobre las Islas Malvinas/Falkands.
Desde Inglaterra y varios sectores pidieron un castigo a Argentina por esta manta ya que mezcla temas fuera de lo futbolístico y hay antecedentes donde se castiga con este tipo de mensajes.
De hecho, el artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o consignas políticas antes, durante o después de un partido.
Sin embargo, Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, señaló que Argentina pudo "hacer esas declaraciones" porque están en Estados Unidos y defienden tal derecho.
“Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda aquí en los Estados Unidos de América”, afirmó Andrew Giuliani.
Es así como Argentina ha recibido luz verde por parte del grupo de trabajo de la FIFA de la Casa Blanca para exhibir nuevamente su pancarta de las Malvinas si ganan la Copa del Mundo el domingo ante España.
Las Islas Malvinas/Falkands, un territorio británico de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 ante España en el Met Life Stadium de Nueva Jersey. Argentina busca su cuarto título del mundo, España el segundo.