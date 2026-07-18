Messi conmueve con su carta previo a la final del Mundial vs España: "Pase lo que pase..."

Nueva Jersey, EE UU.- Lionel Messi envió un mensaje en sus redes sociales a horas de la final de la Copa del Mundo ante España este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El 10 disputará su tercera final de un Mundial tras seis Copas del Mundo disputadas; esas tres finales las registró en 2014, 2022 y 2026.

El combinado argentino buscará su cuarto título mundial ante una España que anhela su segunda estrella. Mediante Instagram, Messi inició diciendo que "lo más hermoso de todos estos años nunca fue solamente los títulos, sino todo el camino". El astro destacó el grupo y la familia que han formando en el combinado albiceleste, uno de los factores que los hace más fuertes.

"Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", recordó. Y añadió: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gran gente que trabaja todos los días para mantener a esta Selección como una familia". Finalmente dijo: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que no olvidaremos nunca y que nadie podrá borrar". "VAMOS ARGENTINA", sentenció.