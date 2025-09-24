Cada mes al menos 15 hondureños piden ayuda por desplazamiento forzado

Tegucigalpa, Honduras.- Cada mes 15 personas solicitan ayuda al ser víctimas de desplazamiento forzado interno causado por la violencia en Honduras, reveló la Secretaría de Derechos Humanos.

Según Delma Mass, técnica de prevención de la entidad, “llegan un aproximado de 15 personas solo desplazadas por violencia interna y retornados con necesidades de protección”.

Las principales causas que obligan a las familias a abandonar sus hogares son la extorsión, asesinatos, persecución, violencia intrafamiliar y doméstica.

La institución brinda distintos tipos de asistencia, adaptados a cada caso. Entre ellos: atención médica y jurídica, traslado, vivienda temporal, alimentación, ropa y productos de higiene personal.

“Hay personas que llegan sin nada y quizás ocupan pepe, pañales y todo eso, así que buscamos los medios para apoyarlos”, explicó Mass.

Por su parte, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó un promedio anual de 1,178 casos de desplazamiento forzado.

Entre 2016 y 2023, se contabilizaron 8,249 personas desplazadas a nivel nacional, además de 1,751 denuncias y quejas relacionadas con este fenómeno.

Las autoridades también atienden a hondureños retornados del extranjero que enfrentan riesgos de violencia al regresar al país.