Diputados aprueban amnistía vehicular por dos meses para exonerar multas de matrícula y tasas viales

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles 3 de junio un decreto de amnistía vehicular que concede un período de dos meses para que los propietarios de automotores y motocicletas se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

El beneficio económico exonera de forma total el cobro de multas, recargos y otro tipo de sanciones administrativas a los contribuyentes que se encuentran en condición de mora con el Estado de Honduras correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores.​

La medida aprobada por el Poder Legislativo abarca el pago de la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos y las Tasas Registrales Vehiculares que administra directamente el Instituto de la Propiedad (IP).

De igual manera, el perdón de los recargos e intereses moratorios se extiende a las Tasas Viales Municipales y las diversas contribuciones locales, permitiendo el saneamiento de las cuentas fiscales de miles de conductores a nivel nacional.