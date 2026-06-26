VIDEO: Captan balacera frente a una escuela en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.- Cámaras de seguridad captaron una intensa balacera registrada la tarde del jueves en el barrio Jesús, en el municipio de Juticalpa, Olancho, luego de que varios individuos protagonizaran un intercambio de disparos.

La balacera ocurrió frente a la Escuela Guía Técnica “Miguel Morazán” a eso de las 3:40 p. m., generando pánico entre los alumnos que estaban fuera del centro educativo.

En el video se escucha la ráfaga de balas, mientras estudiantes, docentes y transeúntes buscaban resguardarse para proteger sus vidas ante las detonaciones.