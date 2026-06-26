VIDEO: Captan balacera frente a una escuela en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.- Cámaras de seguridad captaron una intensa balacera registrada la tarde del jueves en el barrio Jesús, en el municipio de Juticalpa, Olancho, luego de que varios individuos protagonizaran un intercambio de disparos.
La balacera ocurrió frente a la Escuela Guía Técnica “Miguel Morazán” a eso de las 3:40 p. m., generando pánico entre los alumnos que estaban fuera del centro educativo.
En el video se escucha la ráfaga de balas, mientras estudiantes, docentes y transeúntes buscaban resguardarse para proteger sus vidas ante las detonaciones.
Los responsables del tiroteo, quienes aún no han sido identificados, se enfrentaron a disparos en plena vía pública, generando momentos de tensión en toda la zona.
El video difundido en redes sociales muestra a los estudiantes corriendo y gritando. En el mismo clip se observan carros acelerando para evitar ser alcanzado por las balas.
Según los reportes, al menos dos proyectiles impactaron en una de las ventanas del centro educativo, generando preocupación entre padres de familia.
Tras el incidente, agentes de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-15) y equipos de investigación desplegaron un operativo en la zona, cerrando calles y avenidas cercanas para iniciar las diligencias correspondientes y recolectar indicios.
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para esclarecer las causas del enfrentamiento e identificar a los responsables.