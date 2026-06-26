Hallan sin vida a ciudadana estadounidense en la colonia Berlín, Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Una ciudadana estadounidense de 23 años fue encontrada sin vida la noche del jueves -25 de junio- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Berlín, en Comayagüela.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.