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Hallan sin vida a ciudadana estadounidense en la colonia Berlín, Comayagüela

El cuerpo de la joven ya fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le realizará la autopsia para conocer su identidad y las causas de su muerte

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 08:46
Hallan sin vida a ciudadana estadounidense en la colonia Berlín, Comayagüela

Se espera que en las próximas horas se confirme la identidad de la víctima.

 Foto: Redes sociales

Comayagüela, Honduras.- Una ciudadana estadounidense de 23 años fue encontrada sin vida la noche del jueves -25 de junio- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Berlín, en Comayagüela.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Hallan sin vida a ciudadana estadounidense en la colonia Berlín, Comayagüela

De acuerdo con la información preliminar, la joven habría muerto a causa de una supuesta intoxicación por medicamentos, hipótesis que será confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

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La ciudadana estadounidense fue identificada como Sain Melissa Emily, originaria de Arizona, Estados Unidos.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia médico-legal.

Será este procedimiento el que permitirá establecer la causa y la manera de la muerte

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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