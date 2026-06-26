Hallan sin vida a ciudadana estadounidense en la colonia Berlín, Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Una ciudadana estadounidense de 23 años fue encontrada sin vida la noche del jueves -25 de junio- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Berlín, en Comayagüela.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
De acuerdo con la información preliminar, la joven habría muerto a causa de una supuesta intoxicación por medicamentos, hipótesis que será confirmada oficialmente por las autoridades competentes.
La ciudadana estadounidense fue identificada como Sain Melissa Emily, originaria de Arizona, Estados Unidos.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia médico-legal.
Será este procedimiento el que permitirá establecer la causa y la manera de la muerte