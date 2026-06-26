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Ataque armado deja dos muertos en la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés

Los atacantes interceptaron la camioneta cuando esta circulaba por la carretera CA-5 y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 08:21
Ataque armado deja dos muertos en la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés

Personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses se desplazó hasta el sitio para realizar el levantamiento cadavérico de la mujer que perdió la vida en el lugar.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- Dos personas muertas y otras dos heridas dejó una balacera registrada la noche del jueves -25 de junio-en la carretera CA-5, a la altura del sector de La Garroba, en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés.

El ataque ocurrió cuando las víctimas se transportaban en una camioneta Honda CR-V, color azul celeste, y fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.

Una mujer murió en el interior de la camioneta, mientras que las otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial de San Pedro Sula.

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Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los heridos en el Hospital Mario Catarino Rivas, elevando a dos el número de víctimas mortales.

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Las víctimas mortales respondían a los nombres de Daniela Roxana Sánchez Vaca y Julián Zelaya Castellanos.

Varias patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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