Ataque armado deja dos muertos en la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés

Cortés, Honduras.- Dos personas muertas y otras dos heridas dejó una balacera registrada la noche del jueves -25 de junio-en la carretera CA-5, a la altura del sector de La Garroba, en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés.

El ataque ocurrió cuando las víctimas se transportaban en una camioneta Honda CR-V, color azul celeste, y fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.

Una mujer murió en el interior de la camioneta, mientras que las otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial de San Pedro Sula.